怕沾到口水！幼童「手套塑膠袋」餵羊吃草 下秒全場怒了
怕沾到口水！幼童「手套塑膠袋」餵羊吃草 下秒全場怒了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-13 17:57:35
清境農場是台灣熱門的旅遊景點，除了美麗的風景，還有特別的綿羊秀可以欣賞。對此，就有網友抱怨，看到爸媽似乎擔心羊的口水會弄髒雙手，因此在小朋友手上套了一層塑膠袋，結果塑膠袋就不小心被羊吃下肚了，讓她相當傻眼，貼文也引起網友討論。
原PO在《爆怨2公社》表示，之前去清境農場時，看到一群爸媽帶著小朋友「餵羊吃草」，但她仔細一看，卻發現小朋友的手上都有套上一層塑膠袋，她猜測應該是怕羊的口水會弄髒雙手，所以才會給小朋友戴上的。原PO指出，結果一個不小心，塑膠袋竟然被羊吃下肚了，這也讓原PO看傻「說實在的，怕髒就不要餵了吧！當下我們想去抽羊嘴裡的袋子，但實在怕被咬只好看著牠吞下去了」，事後也立刻通知工作人員是哪隻羊吞了塑膠袋。許多網友也紛紛回應，「怕髒幹嘛還去看動物」、「小孩的手珍貴，羊的命就不珍貴嗎」、「怕髒就不要摸，他們更怕我們身上的細菌」、「這種爸媽真的很討厭」、「希望羊沒事」、「會怕就不要親近大自然」、「人家工作人員明明就都有講，注意不要給羊吃到塑膠袋」、「第一次聽說戴手套餵」。（編輯：許智超）