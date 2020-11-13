曖昧對象竟叫出本名！他聽妹子「肉搜招」嚇壞　網狂勸離

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曖昧對象竟叫出本名！他聽妹子「肉搜招」嚇壞　網狂勸離

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-13 19:19:29

▲原來女友並沒有真的放棄那些曖昧甚至劈腿的對象。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲原PO被沒見過面的曖昧對象肉搜，對方還分享過程。（示意圖／取自 Unsplash ）
男女雙方在成為情侶關係前，不免都會經過一段曖昧期，彼此都會透過交談來逐漸理解對方的個性和生活。不過，就有男網友指出，最近常跟曖昧對象聊天，但還沒見過面，沒想到某天早上，對方突然打出他的名字，還說找到他的臉書，這讓原PO相當傻眼，貼文也引起熱議。
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原PO在《Dcard》表示，他在交友軟體認識了女方，兩人曖昧不到兩周，進展只到有話聊的地步，雖然聊天內容還是有點曖昧，但雙方畢竟還沒見過面，不到熟識的程度，連本名、在哪上班、個人資料都還不知道，「只知道對方幾歲住哪、還有line id而已」。
▲原PO。在交友軟體認識女生，兩人雖然有曖昧對話，卻還不到熟識的地步。（示意圖／翻攝自《
▲原PO。在交友軟體認識女生，兩人雖然有曖昧對話，卻還不到熟識的地步。（示意圖／翻攝自《 Pixabay》）
原PO指出，沒想到某天早上，對方傳訊開頭就直接喚他本名「XXX早安啊！」這也讓原PO嚇到，而且不僅本名，女方連他在哪上班、電子郵件、臉書、畢業學校，甚至大學時期社團表演影片都挖出來，還把他跳舞的影片下載下來傳給他，讓原PO一頭霧水。

在原PO一問之下，對方才透露，她是利用LINE ID，加上信箱連結並丟到Google，就馬上找到男子本名，「剛好我本名又很冷僻，所以用我本名再次Google，臉書跟學校那些資料就通通被挖出來了。」女方找到之後，還打算加男網友的臉書，但他目前沒打算加女方為臉書好友。

原PO無奈說，他知道自己不該把ID和信箱帳號設成一樣的，其他資料又是公開顯示，他也不能說什麼，「就是覺得很不舒服有點噁心，想要知道我的個資，以後熟了自然會知道，自己在那邊東搜西搜感覺就很……」

▲女方還分享「肉搜方法」，讓原PO感到相當不舒服。（示意圖／取自pixabay）
▲女方還分享「肉搜方法」，讓原PO感到相當不舒服。（示意圖／取自pixabay）
原PO強調，重點是對方似乎覺得這沒什麼，甚至沾沾自喜說自己是偵探、很厲害，這也讓他納悶「是我小題大作了嗎？換成各位也會覺得不舒服嗎？」
許多網友也紛紛回應，「有點恐怖了吧，瞬間冷掉而且會想遠離」、「這樣有點太超過了」、「我會很生氣耶，很不尊重人」、「滿可怕的，疏遠吧」、「建議快逃欸」、「我覺得想知道曖昧對象的名字或臉書、ig很正常，但她做得有點過頭了」、「感覺後續會很可怕」。（編輯：許智超）
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