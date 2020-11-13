長太美也很困擾！學霸正妹曝「求職艱辛」：遭遇許多歧視

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長太美也很困擾！學霸正妹曝「求職艱辛」：遭遇許多歧視

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-13 19:10:19

▲澳洲一位剛拿下澳洲環球小姐后冠的女子，透露在求職時因為外表出眾而遭到許多歧視。（圖／翻攝自MARIA THATTIL的IG）
▲澳洲一位剛拿下澳洲環球小姐后冠的女子，透露在求職時因為外表出眾而遭到許多歧視。（圖／翻攝自MARIA THATTIL的IG）
一般人可能會覺得長相出眾是個祝福，職場上似乎帥哥美女特別容易獲得稱讚。但有時候也未必如此，澳洲一位學霸正妹就分享親身經驗，贏得2020澳洲環球小姐（Miss Universe Australia）的沙蒂爾（Maria Thattil）透露自己在求職和實習期間，因為外貌遭到許多歧視，讓她覺得很沮喪。
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根據外媒報導，沙蒂爾唸書時主修心理學，並擁有人力資源碩士學位。雖然兼具學歷與顏值，但沙蒂爾求職一開始卻並不順利。沙蒂爾表示，自己在實習期間就有位女性主管特別「告誡」她，要她對同事一定要格外友善，因為外貌出眾的關係，很多人都會預期她不好相處。
▲沙蒂爾豔冠群芳，贏得澳洲環球小姐后冠。（圖／翻攝自MARIA
▲沙蒂爾豔冠群芳，贏得澳洲環球小姐后冠。（圖／翻攝自MARIA THATTIL的IG）
沙蒂爾認為獲得這種差別待遇讓人很沮喪，不僅如此，有一次她去新公司就職，人資卻對她說「妳能獲得這份工作，完全因為妳的美貌」。還有男同事會對她的妝容和穿著品頭論足，這些都讓她覺得十分不自在。

沙蒂爾的雙親都是印度人，因此雖然她在墨爾本土生土長，依然有許多當地人認為她是外來移民。沙蒂爾強調，自己不會被外界對她印度的血統或是外貌的評價而改變，因為「你就是你，而不是由他人的看法而決定」。
如今沙蒂爾在當地政府擔任人力招聘的工作，相信憑她的專業和個人經驗，一定可以更好地完成人力資源開發的任務。（編輯：倪浩軒）
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