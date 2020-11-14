房市／通管懶人包 學會搞定家中水管阻塞大小問題
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-14 08:00:00
水管又塞住了!這類總是居家最困擾的問題，該如何維持居家水管暢通、解決堵塞的問題?信義居家提出簡易DIY解決方案，能初步排解水管不通問題，若要解決嚴重堵塞問題，仍須借重專業。
住家水管阻塞情況，最常見於浴室與廚房流理台，前者主因是洗頭髮後的毛髮堆積，後者多是廚餘殘渣造成，排水管阻塞會導致排水不順、甚至導致汙水倒流溢出，信義居家建議，預防勝於治療，定時清理，並預防油脂、菜渣與異物流入水管，是保持其暢通無阻的不二法門。信義居家進一步建議，可使用水管疏通萬用清潔棒，投入水管中，兩個月只需投入一次即可；或是使用檸檬酸、小蘇打粉等化學藥劑，先將約200g的小蘇打水倒入水管內，再倒入適量的高濃度醋或100g檸檬酸加熱水的溶解液，可不定期使用做為疏通，兩種工具都能溶解管壁內的毛髮、油脂殘渣、剩菜等廢物，並且能夠除菌、清潔管道內異味。若是馬桶、洗臉盆、浴缸、地板落水孔等發生阻塞情況，信義居家建議，可購買真空式疏通器，利用簡單抽拉動作，氣壓變化將管內阻塞物排除。如果是輕微至中度阻塞問題，則要使用水管疏通器，原理是將簡易式彈簧電鍍鋼條放入堵塞的管路內，手動轉動搖把，鋼條會在管內旋轉，達到刮起油垢、毛髮的效果，來使管內阻塞物清除，長度可達7米左右。