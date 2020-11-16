房市／亞灣區新亮點 全台最大迪卡儂旗艦店明年將開幕
房市／亞灣區新亮點 全台最大迪卡儂旗艦店明年將開幕
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 08:30:00
法商運動用品量販店迪卡儂預計在高雄夢時代斜對面，時代大道、中華五路口設點，建坪約4000坪將是全台最大旗艦店，業者預告明年將開幕並開始徵才。當地房仲指出，夢時代週邊有捷運、輕軌，政府也有意邀請民間投資興建商場、旅館與商辦空間，因此，就整體區域發展而言，迪卡儂可謂跨出第一步；將來若就業人口進駐，對於鄰近的31期重劃區等住宅區，也會提升自住需求。
夢時代是高雄重要百貨商場之一，周邊目前僅捷運和輕軌建設。不過，其位於高市府極力發展的亞洲新灣區內，日前先傳出二期開發案有進展，外側圍籬開始施工，可能興建高樓層飯店、商辦、商場及集合式住宅；迪卡儂業者月初也在人力銀行刊出2021年將開幕，提前開始徵才的訊息，預計先招募15至20人。其中，迪卡儂建坪近4000坪，除賣場之外，還有多種球場、運動場等休閒空間。信義房屋光華一心店店長洪薏珺認為，影響層面有二，其一是跨出整體區域發展的第一步，其二則是就業機會增加。
洪薏珺說明，高雄市府期待亞洲新灣區尤其夢時代週邊，結合輕軌、捷運，並透過積極招商，打造為集結商場、商辦、旅館與住宅的商務式區域。除夢時代一期外，迪卡儂應會是近期最先落成的商場，日後不但能吸納更多人潮，進而提升更多廠商進駐意願，可謂跨出區域整體發展的第一步。就業機會方面，洪薏珺指出，當迪卡儂與越來越多商場、企業進駐後，就業人口勢必增加，亞洲新灣區內住宅產品多以豪宅產品為主，非一般買方能夠負擔，因此自住需求應會轉向相鄰的31期及75期重劃區，以及開發中的70期重劃區。以31期重劃區為例，屋齡10年左右3房平面車位產品約1000萬左右，屋齡若更舊，價錢可再更低，推估未來在附近就業的族群，也能夠成為支撐當地房市的另一關鍵。