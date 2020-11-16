房市／高雄二階輕軌復工　這條路受惠最大

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高雄輕軌「籬仔內站（C1）」至「哈瑪星站（C14）」是原本已通車路段，今年底至明年初預計先通車兩路段，分別是大南環段（C15至C20），從哈瑪星站往北延伸至壽山公園、文武聖殿、鼓山區公所、鼓山、馬卡道、台鐵美術館站，以及東臨港段（C32至C37），起自凱旋公園站，沿凱旋路，設置衛生局、五權國小、凱旋武昌、凱旋二聖、輕軌機廠等站，最後與籬仔內站銜接。如此，高雄輕軌距離「成圓」，剩下行經美術館特區與大順路的美術館西站（C21A）至聖功醫院站（C31）。
高雄市府宣布祭出9項優化方案，包括維持輕軌行經美術館特區時原先車道數、保留大順路沿線雨豆樹等，盼化解原先二階輕軌沿線居民的疑慮，同時宣布正式復工，預計2023年底全線完工通車。
信義房屋大順富民店店長何柏勲指出，雖歷經爭議，但長遠來看，輕軌「成圓」及日後捷運黃線完工，才能串聯高雄市大眾運輸路網。其中，以二階輕軌沿線來看，大順路段應是最受惠的路段，主要是因大順路與博愛路交會，博愛路上有高雄巨蛋，大順路沿線則有好市多、即將開幕的義享天地以及R13站BOT案等，百貨商場雲集，加之輕軌發揮「錦上添花」作用，區段房市近年已有明顯帶動，除自住客外，不乏置產客超前佈署。