拜月老狂求8張籤！他見「5張重複」崩潰 眾勸：去下一間
拜月老狂求8張籤！他見「5張重複」崩潰 眾勸：去下一間
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-13 21:58:51
不少單身男女想得到一段好姻緣，會去月老廟拜拜，尋求月老的幫助。近日，就有網友分享，他分別到兩間月老廟求籤，結果總共求了八張，竟然有五張是重覆的，這讓他不禁嘆「難道是月老拉不動他的姻緣？」貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社二館》貼出一張照片，可以看見桌上擺放了八隻籤，分別是日月潭龍鳳宮和台中樂成宮兩間不同廟求來的，不過仔細一看，龍鳳宮第20籤竟然有三張，而第15籤也有兩張，這讓他相當困惑。原PO指出，自己為了求姻緣常常拜月老廟，而從這八張籤來看，都是上籤和平上籤，看起來非常有希望，不過有一支籤寫著「必先苦其心志」，似乎暗示還有難關，讓原PO不禁嘆「是我的線如蜘蛛絲一樣容易斷，不容易見嗎？還是跟電纜線一樣月老拉不動？」許多網友看到也紛紛回應，「籤都一樣？太神了」、「至少都是上籤」、「我還被兩間月老認證5個笑杯」、「去別間廟試試，再一樣你就放棄吧」、「你應該是要站在廟口，等待要進去跟你一樣要拜的人才對啊」、「你算好了，我從22歲等到現在，籤詩還是說『等待』，可能頭髮白了還在等」、「5張重覆真的滿神的，但至少都是好的」。（編輯：許智超）