拜月老狂求8張籤！他見「5張重複」崩潰　眾勸：去下一間

不少單身男女想得到一段好姻緣，會去月老廟拜拜，尋求月老的幫助。近日，就有網友分享，他分別到兩間月老廟求籤，結果總共求了八張，竟然有五張是重覆的，這讓他不禁嘆「難道是月老拉不動他的姻緣？」貼文一出也引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在《爆廢公社二館》貼出一張照片，可以看見桌上擺放了八隻籤，