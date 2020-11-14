國中同學邀婚禮！新娘「提問」她卻氣炸 全場一聽狂搖頭
國中同學邀婚禮！新娘「提問」她卻氣炸 全場一聽狂搖頭
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-14 00:14:21
歲月如梭，相信不少人身邊的朋友都陸續籌備婚禮、走入婚姻，但若沒有拿捏好交情亂炸喜帖，可就相當失禮。近日，就有網友抱怨，多年未聯絡的國中同學邀請她參加婚禮，結果對方寄喜帖前，竟問「妳的名字叫什麼」，讓她相當生氣，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，最近收到國中女同學結婚的訊息，雖然這位國中同學國中時期比較要好，但是畢業後幾乎沒在聯絡，經過幾番考慮，她還是答應出席婚禮，並給對方住家地址，等新娘寄喜帖來。原PO指出，沒想到的是幾天後，這位新娘竟傳訊息問了一個失禮問題「妳的名字叫什麼？」這讓原PO氣得大罵「小姐，我都知道妳叫什麼，還知道妳改過名的名字，妳竟然不知道我的名字了？請問我是去湊人數的就是了？」
原PO還提到，這位新娘還要她詢問其他國中同學，要不要參加婚禮一起熱鬧，讓她不禁詢問「我還要去嗎？我已讀還沒回她訊息」。許多網友也紛紛回應，「是要紅包而已，人不重要」、「字都記不住了還要寄喜帖，真失禮」、「也太沒禮貌了吧」、「就只是討交情、要紅包的」、「別去，也不要請她寄喜餅跟喜帖，連人名都忘記，她只把妳當紅包提款機而已」、「不用了啦！這麼沒心，要錢而已，只是看在錢的份上才聯繫妳，把紅包錢留給那些真的有在聯絡的好朋友就好了」。（編輯：許智超）