男友婚前只剩「3回答」！她心冷怒斬10年情　網看法兩極

男女交往一段時間後，通常會發展出3種結局，不是論及婚嫁，就是走向分手，或是不婚主義者選擇同居。而近日一名巨蟹座女網友就在臉書《靠北星座》中透露，自己與男友交往10年，但最近在籌備婚禮事宜時，男友對婚紗、喜餅與飯店的選擇都毫無意見，讓她完全感受不到男友想娶她的心意，一氣之下便怒提分手，直呼「不結了！」對此，網友們則持兩面看法。

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原PO發文表示，自己是巨蟹座，與天秤座男友交往10年了，最近已準備結婚，但男友的態度讓她不知道「我到底該不該嫁給他？」。她指出，挑婚紗，男友：隨便；挑喜餅，男友：沒意見；挑飯店，男友：都可以。在籌備規劃婚禮時，男友全程都「隨便、沒意見、都可以」，婚紗她自己挑，飯店她自己選，喜餅她自己試吃，這讓她不禁懷疑「到底我是在跟誰結婚？」

原PO實在忍無可忍，便決定跟男友談一談，男友表示，他想結婚，但覺得很麻煩，也不懂那些細節，所以就讓她自己處理，不過，如此態度卻讓原PO完全感受不到男友想娶她的心意，覺得整場婚禮，好像是她一個人的，一氣之下怒提分手、取消婚禮，結束10年的感情。對此，男友則一頭霧水地說「你有事嗎？到底在鬧什麼脾氣？」

▲女網友截圖男友傳來的訊息。（圖／翻攝自臉書《靠北星座》）

原PO身邊朋友則勸她回頭，連她的家人都希望她可以跟男友結婚，大家都跟她說「這是小事情，沒必要鬧成這樣」，說她男友很可憐，這讓她不解直呼「到底是誰可憐？為什麼沒人懂我的感受？我看不到男友的積極，我只看到他的敷衍！說想娶我，也只是說說的」。

文末，她更透露，男友最後還跟我說，「我不是不愛你，只是辦婚禮太麻煩了！你也知道我的個性！」她坦言，知道男友也許只想登記就好，但她就是想辦一場簡單的婚禮，「大家會不會覺得我也很無理取鬧？我是巨蟹女，我很渴望有一個家！我比任何人都重視這段感情！但換來的卻是不被重視...我真的累了...」。

此文一出，網友則議論紛紛：「我能理解你的感受，婚姻是兩個人的事，而不是一個人在那裡自我滿足而已」、「很多男生本來就對婚禮規劃沒什麼想法，都照妳喜歡的走不好嗎？真的需要他參與可以溝通，讓他全程陪伴或買單，或者丟他能做到的功課給他。」「結婚時，對方沒啥意見，這樣才好辦事」、「我能理解妳的不滿，因為男友沒有參與感，讓妳感到失落，但婚禮真的只有一天，好好溝通就好」、「理念不同，沒辦法說誰對誰錯」、「自己選飯店、喜餅，男方都沒意見也沒有額度限制的話，超棒耶！」（編輯：許苡晴）