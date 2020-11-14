交往小18歲女友！男揭「1行為」大嘆吃不消　眾人反打臉

不少情侶在一起後，也許會因為個性、年紀或價值觀而發生爭執，對此，也有一名男網友發文抱怨，表示半年前交了一個年紀小自己「18歲」的女友，不過小女友什麼都好，卻有「1行為」讓他非常苦惱。沒想到貼文一出，卻反被眾人打臉。

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該名男網友在臉書粉專《靠北女友2.0》發文，表示自己今年已經快要40歲了，在六個月前認識小他整整18歲的女友。而他也表示自己在工作上都很拚命，過往也不是沒有深刻的戀情，但卻都以失敗告終。原PO也坦言「哄女人」不是自己的專長，但礙於年紀，家人近年來也一直催促他趕緊結婚。

▲網友在臉書粉專《靠北女友2.0》發文抱怨。（圖／翻攝自《靠北女友2.0》）

他提到，買了那生活用品確實是很實用，價格也不貴，「但就是年紀已經快40歲了，每天要陪她唱唱跳跳實在有點受不了」，因為每天工作回到家已經很疲倦，偶爾被女友撒嬌是很幸福沒錯，唱跳一下也可以，「但是天天要我回家這樣搞，實在無法」。



▲原PO女友天天找他一起唱唱跳跳，讓他實在是吃不消。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 他也舉例，像近日他工作後回到家已是深夜11點半，但女友卻還刻意等他，要求原PO陪著她唱跳玩樂，但礙於實在太累，原PO也先拒絕女友，並表示等他洗好澡再說，豈料洗好澡一出來，女友就不見了，後來得知女友因此鬧脾氣，到朋友家住了一晚，這讓原PO實在吃不消「女友哪時才能長大，我很怕寵下去之後就會變成一種長期配合，永遠沒完沒了」。

貼文一出，引起熱議，「感情沒有是非對錯，只有樂在其中」、「別覺得煩，多一點耐心吧」、「很多人想要女友這樣撒嬌而不可得，你要滿足啊」；也有網友揪出重點打臉原PO，「你喜歡年輕的，又要心智成熟，很難喔」、「你自己要交這個這麼年輕的美眉，他才剛成年正當體力好，你是吃不消的」、「要找小鮮女就要有這種體認，世代不同真的差很多」、「22歲...不累嗎」。（編輯：郭佩蓉）