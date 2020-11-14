咖哩結合芋頭料理　蔡其昌為芋農打開新通路

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蔡其昌表示，這次透過他與兩位議員以及副主委合力完成一道咖哩結合芋頭的料理，一般人認為咖哩就是要結合馬鈴薯，但結合芋頭其實也十分對味。這次活動就是希望告訴大家甲安埔的芋頭非常棒，期待能夠大家能夠多多採買，支持在地農業與食材。
施志昌表示，今年因為極端氣候出現高溫現象，加上高溫後的急降雨，導致芋頭發生白絹病與軟腐病，造成芋農極大損失，蔡其昌副院長與他也緊急與農委會和農業局協調補助受災芋農。而透過此次芋頭豐收節的活動，提供芋頭的加值應用，可以幫芋農找到新的用途及出路，增加農民收入。道卡斯青年工作會也正與日商好侍食品共同研發芋頭料理包，為農民打開新通路！
陳添壽表示，這次的活動就是要推廣擁有產銷履歷品質優良的芋頭，甲安埔的芋頭不僅外觀漂亮，口感與香氣更是濃郁。爵色太鼓集團謝一新、謝一德兄弟主廚在煮菜過程中也從旁協助，他們指出，甲安埔的芋頭除了本身的香氣之外，更能提升其他食材的風味，尤其帶有一種家鄉味，讓他們對甲安埔在地的食材非常喜愛，經常至當地採買。
修平科技大學一直在外埔區協助農產品推廣及地方創生，專案中心主任李文明表示，修平科技大學與甲安埔在地社團合作多年，從幽浮麥樂文化節到專業農業論壇講座，到現在的甲安埔芋香豐收節，透過實踐大學社會責任，協助在地農業升級以及舉辦地方創生活動。
此次活動結合臺中市芋頭主要產區，包括大甲區、大安區及外埔區芋農，甲安埔所生產芋頭品質有口皆碑。大甲農業生產合作社理事主席李灝諺表示，甲安埔芋香豐收節第一次在優美的外埔秘境忘憂谷舉行，目的在支持甲安埔芋頭產業，營造共同品牌，未來將在大甲、大安及外埔區輪流舉辦，營造芋頭產業專區的概念。
大安區蔬菜產銷班第8班(芋頭班)班長陳朝豊表示，甲安埔生產芋頭農民最近致力於推廣有機及產銷履歷種植方式，芋頭需要特別細心呵護，雖然遇到極端氣候，但為了要確保甲安埔芋頭的好滋味，芋農都願意付出更多的心力。
芋頭咖哩飯競賽，選用由好侍食品贊助的咖哩塊及北海道白醬料理塊搭配芋頭食材，由甲安埔團隊自由發揮煮出創意咖哩飯，同時，邀請海線知名餐廳爵色太鼓集團謝一新、謝一德兄弟主廚，以甲安埔芋頭開發出美味桌菜，推廣芋頭食材應用，提供貴賓品嚐享用。
道卡斯青年工作會執行長紀雯苓表示，農業產值需要形塑六級產業，除了一級農產品品質優良外，還需要透過二級加工加值及三級品牌行銷推廣，此次活動集合在地青農共同參與，一起推動甲安埔芋頭的六級產業鏈。
活動現場並規劃在地音樂欣賞、芋頭美食品嘗、親子探索教育闖關等活動，在地市議員施志昌也邀請東陽國小口琴隊來到忘憂谷表演，表演後也一起與蔡其昌副院長、黃守達議員共同製作利用科學教育製作出的美味手搖芋頭冰淇淋。在地民眾及遊客漫步外埔忘憂谷，可以欣賞一波波黃金稻浪，品嚐在地美食，體驗食農教育，度過一個悠閒愜意的周末假期。