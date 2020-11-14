她半夜驚醒見「詭異黑影」坐床邊！陌生男：我之前就來過

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她半夜驚醒見「詭異黑影」坐床邊！陌生男：我之前就來過

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-14 15:30:31

▲張女驚醒後，發現一名陌生男子正盯著她看。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲中國大陸一名女子半夜醒來，發現一名陌生男子正盯著她看。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

若是在熟睡中被驚醒，一睜開眼卻突然看見一個人在床前盯著你看，你會怎麼做呢？浙江省寧波市一名張姓女子，在上月29日凌晨4點30分醒來，發現一名不認識的男子竟坐在她床前盯著她睡覺，讓她當場嚇醒想求救，豈料，該名男子卻開始向她「告白」，接著就從窗戶爬下樓離開。

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根據陸媒《中國寧波網》報導，當地派出所接到張女報警，當晚凌晨4點多，張姓女子突然聽見房內有聲響，便從夢中驚醒，在迷糊恍惚之際，她發現有個黑影正坐在床前盯著她看，她本以為是自己還沒睡醒，豈料回神仔細一看，卻讓她嚇壞了，因為確實有一個陌生男子就坐在自己床前。

因為父母都不在家，但對方卻對自己家的情況相當熟悉，讓張女心裡非常害怕。當張女正要開口求救時，被對方摀住嘴巴，而對方竟稱自己並無惡意，只是因為「喜歡她」才會出此下策。該名陌生男子還表示，之前就經常翻牆進張女家，甚至還幫忙照顧樓下的兩隻貓咪，一直到張女稍微冷靜以後，他才爬窗下樓離去，張女後來也隨即報警。

當地警方連日走訪調查，於本月4日也抓到犯罪嫌疑人，經過審訊後，該名男子聲稱因為自己有著竊盜前科，怕張女對自己會沒有好感，所以一直不敢當面告白，他也告訴警方，在10月的某一天，他在路上偶遇張女，就此萌生愛慕之情，便尾隨她回家，才會知道對方地址，而當天為何會出現在張女床前，他曾表示自己當天喝多了，一時想念張女便再次去她家，本來只想在窗戶外看看她，結果發現窗戶沒鎖，便順利爬進她房間裡。

偶遇心儀女子，本可以選正當方式表達心意，但這名男子卻選錯示愛方式，最終也受到法律處罰，被以涉嫌非法侵入住宅罪被公安機關依法刑拘。（編輯：郭佩蓉）

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