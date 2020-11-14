男友狂讚辣妹照！她竟爆氣「甩巴掌」 真相曝光網全怒了
男友狂讚辣妹照！她竟爆氣「甩巴掌」 真相曝光網全怒了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-14 16:34:01
男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就有網友分享，她和男友分享網路上女生的辣照，沒想到男友直說「很可以」，讓她氣得當街甩男友一巴掌，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《Dcard》表示，剛剛去陪男友買晚餐時，在一旁等待的她開始滑起手機，突然看到社群軟體上有一個身材很好的女生，而男友也吵著說要看看，於是便轉頭跟他分享，沒想到男友看完直說「哇，好正喔，妳看這腰這屁股，很可以喔」。原PO指出，當她聽到這句話，瞬間「啪」一聲直接一巴掌打在男友臉上，因為她覺得男友在外面這樣說很羞辱人，但男友也說，「他覺得我在外面打他巴掌很羞辱人」，原PO最後也好奇提問，「請問有人也曾經發生這樣的事嗎？」
許多網友看到也紛紛回應，「在外面盡量不要給另一半難看，會很沒面子而且很丟臉」、「根本是做陷阱給男友」、「動手就是不對吧」、「根本恐怖情人」、「在大庭廣眾之下，打男友巴掌才羞辱人吧」、「怎樣都不能動手吧」、「超不尊重別人」、「我覺得你這樣不行欸，不管男生女生都不該打對方」。事後，原PO文章底下解釋，「可以接受男友稱讚異性很正、身材很好，但是完全不能接受『很可以』這個說法。不過打人就是不對，以後會用更好的方式溝通」。（編輯：許智超）