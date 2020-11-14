想跳槽換工作！男沒離職「偷偷面試」 一通電話年終飛了
想跳槽換工作！男沒離職「偷偷面試」 一通電話年終飛了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-14 19:20:50｜update2020-11-14 19:33:51
不少人都會思考是否要跳槽換份工作，其中有些人會選擇不向現職公司提離職，私下先面試找尋新職缺。不過，就有一名網友指出，自己在尚未離職的狀況下，到新公司面試，沒想到隔天新公司人資打來一通電話，讓他的年終獎金恐不保。
原PO於《爆怨2公社》上發文，表示近期他有想跳槽到其他公司的想法，但還沒有向現任公司提出離職申請，而私下向其他公司投履歷面試。沒想到某日到新公司面試完後，對方的人資打電話聯絡現職公司，詢問他的工作狀況。結果隔天上班，現職公司的人資就嘲諷：「喔！要換工作呦？放心，您的工作表現我都有跟您的新公司如實以報！」聽到對方的挖苦，原PO也焦慮認為不管有沒有離職，年終獎金恐會不保。
貼文一曝光後，就引來網友討論，但許多過來人反而認為這是正常情況，「正常流程，真的會問的，代表這公司很重視這職務，如順利進入這公司，應該是會不錯」、「有些公司會寄自己資料給面試者寫， 裡面就會要求提供前公司的資訊」。但亦有人抱持不同看法，「可是這樣不是很過分嗎？萬一人家還沒有提離職，這樣打來問、不就不得不提了嗎？」「好慘，什麼奇怪的公司，還沒錄取就搞人」、「如果還在職，去問現任公司也太瞎，尤其是發年終前」。（編輯：陳雅雲）