坐車最怕大聲喧嘩！她見阿姨「戴耳機」超嗨 下秒崩潰了
坐車最怕大聲喧嘩！她見阿姨「戴耳機」超嗨 下秒崩潰了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-14 19:36:18
在台灣除了騎機車、開車，許多人也習慣坐大眾運輸來通勤，但最怕遇到大聲喧嘩的乘客，讓人非常困擾。近日，就有網友分享，自己遇到一位阿姨坐她隔壁，看到她手機插著耳機，心想應該不會被打擾，結果阿姨竟然唱起歌，讓她相當崩潰，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，自己在坐大眾運輸時，最害怕「手機聲音外放、開超大聲」的人，無論是講電話還是看影片，都讓她覺得相當困擾，結果她今天遇到一位阿姨坐她隔壁，看到阿姨手機上插著耳機，心想應該不會有自己害怕的情況出現。原PO指出，結果阿姨喬好姿勢，下一秒竟開始跟著唱，讓她當場崩潰，原PO後來提到，自己就算把音樂開到最大聲，還是聽到對方的歌聲，最後受不了開口提醒對方，阿姨居然改用哼的，最後阿姨總算睡著，但她也下車了，這也讓原PO直呼「好厭世」。許多網友也紛紛回應，「你永遠都想不到大媽的下一步要幹嘛」、「當唱完時，記得給她掌聲鼓勵鼓勵」、「你以為可以好好睡覺了是嗎，你錯囉」、「唱歌不知道聽歌的痛苦吧」、「還好啦，沒放迷片還算克制了」、「這真的母湯欸」、「重點是好聽嗎」、「這遇到了，真的會原地崩潰」。（編輯：許智超）