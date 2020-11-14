坐車最怕大聲喧嘩！她見阿姨「戴耳機」超嗨　下秒崩潰了

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

坐車最怕大聲喧嘩！她見阿姨「戴耳機」超嗨　下秒崩潰了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-14 19:36:18

▲公車內部。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲原PO認為，搭大眾運輸最怕遇到喧鬧的乘客。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
在台灣除了騎機車、開車，許多人也習慣坐大眾運輸來通勤，但最怕遇到大聲喧嘩的乘客，讓人非常困擾。近日，就有網友分享，自己遇到一位阿姨坐她隔壁，看到她手機插著耳機，心想應該不會被打擾，結果阿姨竟然唱起歌，讓她相當崩潰，貼文也引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆怨2公社》表示，自己在坐大眾運輸時，最害怕「手機聲音外放、開超大聲」的人，無論是講電話還是看影片，都讓她覺得相當困擾，結果她今天遇到一位阿姨坐她隔壁，看到阿姨手機上插著耳機，心想應該不會有自己害怕的情況出現。
▲阿姨戴上耳機之後，竟然開始唱歌，讓原PO相當崩潰。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲阿姨戴上耳機之後，竟然開始唱歌，讓原PO相當崩潰。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
原PO指出，結果阿姨喬好姿勢，下一秒竟開始跟著唱，讓她當場崩潰，原PO後來提到，自己就算把音樂開到最大聲，還是聽到對方的歌聲，最後受不了開口提醒對方，阿姨居然改用哼的，最後阿姨總算睡著，但她也下車了，這也讓原PO直呼「好厭世」。
許多網友也紛紛回應，「你永遠都想不到大媽的下一步要幹嘛」、「當唱完時，記得給她掌聲鼓勵鼓勵」、「你以為可以好好睡覺了是嗎，你錯囉」、「唱歌不知道聽歌的痛苦吧」、「還好啦，沒放迷片還算克制了」、「這真的母湯欸」、「重點是好聽嗎」、「這遇到了，真的會原地崩潰」。（編輯：許智超）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

繼續作答
修憲廢考監懂多少？

修憲廢考監懂多少？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀