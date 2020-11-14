小吃店菜單印「地大菠空」密語！內行秒解碼：台灣人就懂

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小吃店菜單印「地大菠空」密語！內行秒解碼：台灣人就懂

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-14 18:52:56｜update2020-11-14 19:11:52

菜單
▲有女網友分享小吃店菜單，上頭「地大菠空」四字密語，意外在網路上掀起一陣討論。（圖／翻攝Dcard）
台灣人才懂！日前一名女網友於網路上分享一張菜單，上頭本來跟一般小吃店一樣寫滿多樣品項，但在最右方卻寫著「地大菠空」4字神奇密語，讓不少人一看滿頭霧水。至於該密語真正意義為何？答案揭曉後，也意外在網路上掀起一陣討論。
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原PO於《Dcard》上發文，其貼出一張小吃店菜單，只見上方寫了不少品項，包括蒜泥白肉、嘴邊肉、豬舌肉等等，但在最右方卻寫著「地、大、菠、空」四個字，原PO一看就笑稱「地大菠空是什麼啦XD，聽起來好像什麼大絕招」。
▲原PO貼出菜單。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼出菜單。（圖／翻攝Dcard）
不過原PO也緊接著透露「是台灣人一定都知道是什麼吧？小吃店四大燙青菜」，原來店家為了省去詢問客人青菜種類的時間，直接將「地（地瓜葉）、大（大陸妹）、菠（菠菜）、空（空心菜）」印在菜單上，供客人圈選。

貼文一曝光後，就引來不少網友留言，「地瓜葉、大陸妹、菠菜、空心菜，那麼簡單還問」、「為什麼地大菠空聽起來這麼帥啊！」、「我反而是猜不出來大是什麼，還以為是大白菜⋯！」、「對不起我枉為台灣人」。
然而高麗菜並未被列在菜單上，也讓許多人紛紛熱議，「高麗菜在旁邊哭」、「高麗菜太貴，不會拿來當燙青菜」、「高麗菜價錢浮動比較大，單價不高的燙青菜，比較多店選擇不要放入菜單選項，高麗菜便宜的時候放到爛掉都沒人買」。（編輯：陳雅雲）
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