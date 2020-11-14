全聯驚見「清朝進貢水果」！她一嚐愛上 老饕揭最佳吃法
全聯驚見「清朝進貢水果」！她一嚐愛上 老饕揭最佳吃法
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-14 20:35:09
知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，吸引相當多民眾前往消費。近期就有一名人妻指出，在全聯採購時發現水果新品，好奇之下就帶了一包回去嚐鮮，沒想到口感讓她十分驚艷，更透露「這以前是進貢給清朝皇帝的」。
原PO於臉書社團《全聯消費經驗老實說》上發文，表示自己在全聯採購時，意外發現新品「帝王柑」，好奇之下她就買了一包回家嚐鮮，但在剝皮的過程中，因為外皮薄、硬，導致指甲有點反折到。事後她也分享口感，直言「口感吃起來很脆口，超神奇的，第一次吃到脆脆的橘子，味道還很清甜」，另外她還透露，自己在商品包裝上的介紹簡介發現帝王柑以前是進貢給清朝皇帝的。貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「這個很好吃，很清甜很多汁喔！以前剛上市一斤不便宜」、「好吃，很甜水分足」、「這個越黃越甜，我家也有種！」、「帝王柑就是外表可以像橘子一樣剝皮～裡面的果肉像柳丁，超好吃的」。
甚至有老饕分享正確吃法，「帝王柑超好吃的，曾經跟一位務農的老爺爺買過，要放到發黃才好吃，皮很薄建議用切的比較好！然後...吃起來口感細膩清甜， 還帶有一股花果香」、「我記得用切的比較方便吃」。根據《農業知識網》表示，帝王柑的名稱相傳是清朝年間，有皇帝遊江南品嚐過後，深深喜愛，便下詔年年進貢到宮裡，而變成帝王之家的御用美食，官稱貢柑，另名帝王柑。（編輯：陳雅雲）