人夫爽換iPhone 12！洗完澡一出來臉垮：還是乖乖用舊機
人夫爽換iPhone 12！洗完澡一出來臉垮：還是乖乖用舊機
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-14 23:07:33｜update2020-11-14 23:10:19
蘋果今年推出iPhone 12系列手機，目前四款新機已經全部正式開賣，不少果粉早已入手，上網紛紛開箱分享心得。不過，就有一名人夫指出，自己使用iPhone 6相當久，最近買了iPhone 12準備讓舊機退休，沒想到買完當天回家，一洗完澡卻讓他臉綠直呼「還是乖乖用iPhone 6好了」。
原PO於臉書社團《爆怨2公社》表示，某天下班開心帶著新買的iPhone 12回家，他心想目前手上的iPhone 6也使用多年了，準備讓它「退休」。而他回到家後，就先將iPhone 12放在一旁，趕快洗澡暖暖身子。沒想到洗好澡一出來，發現iPhone 12早已被老婆接手使用，「洗個澡回來已被老婆接手，還說我還是乖乖用瘋6（iPhone 6）好了」。貼文一曝光後，也引來不少網友搞笑留言，「有了老婆就不該有妄想」、「試著用12 Pro Max換回來，有機會」、「感覺12pro max拿回來老婆又要跟你換了」、「你是不是其實想換老婆」、「這樣你就有直接升級瘋12 pro max的理由了」。但也有人認真回應，「雖然樓上都歪樓，但我認真的講，是我的話我會生氣，要用的話可以溝通討論，不是直接拿去用，再說6到現在也已經幾年了，我不太相信老婆的手機會比6還老」。（編輯：陳雅雲）