結婚被要求跪公婆！內行曝「真相」解迷思 眾驚：長知識
結婚被要求跪公婆！內行曝「真相」解迷思 眾驚：長知識
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-15 00:18:00
中式婚禮的儀式流程，說難不難，但確實有些的繁瑣複雜，加上先後順序與規範、家中長輩的堅持，儀式是讓新人感到頭痛的婚禮流程。近日，就有網友抱怨，當初結婚時，婆家向她們提出迎娶進門後，要在男方眾親戚朋友前「跪拜公婆」，讓她多年後還是不解，貼文也引起網友討論。
原PO在《爆怨2公社》表示，想到她當年出嫁，在拜別父母儀式時，爸媽總是捨不得女兒離家，所以連跪都還沒跪就被爸媽扶起，但婆家卻向她們提出迎娶進門後，要在男方眾親戚朋友前「跪拜公婆」。原PO指出，「真的不知道跪公婆的理由是什麼，是炫耀？還是感謝？」後來直到娘家的親人拒絕男方這個「跪公婆」儀式，才沒有真的實現，這也讓原PO好奇「多年後怎麼想都還是覺得扯，有人聽過嗎？」
許多網友也紛紛回應，「我沒有跪公婆欸，可能是每個地方習俗不同」、「幹嘛跪？這種習俗可以免了吧」、「根本沒聽過」、「是在觸霉頭嗎」、「我第一次聽到欸，好奇怪喔」、「跪拜是拜別自己的父母養育之恩，那跪拜公婆....不是不太好嗎」。不過就有內行的網友解釋，「跪公婆」就有點類似「二拜高堂」，表示要嫁進去了請公婆要好好善待媳婦，另外「拜別父母：女兒感恩奉養、女婿：感恩岳父母，將女兒教導的如此優秀，跪拜公婆是指，媳婦：今後就麻煩指教了、兒子：這是我媳婦，我會好好善待我媳婦，希望爹媽也是！」（編輯：許智超）