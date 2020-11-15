嫌南部薪水不夠用！女北上「轉職」反嗆　60K男友好心寒

不少情侶在一起時間久了，可能會因為個性、年紀或價值觀而發生爭執，導致倆人分開，對此，也有一名男網友發文抱怨，表示女友嫌南部薪水不夠，便北上來跟他一起打拚，豈料，某天女友竟嫌棄他月薪只有60K，還嗆「在北市你能有一間30坪的房子嗎」，更讓他發現女友做了八大行業，讓他徹底心寒。

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該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示與女友交往一年半，原本倆人是遠距離，不過就在一年前，女友嫌棄南部薪水太少，所以想要來台北找工作，於是女友便搬過去和他住。剛開始找工作並不順利，但他仍然鼓勵女友慢慢找，或是先學一些專業技能充實自己。

▲原PO女友嫌棄南部薪水少，北上找工作，卻都不告訴原PO工作內容為何。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

直到近日，女友卻突然告訴他「我們價值觀不同，所以想分手」，這時原PO才知道原來女友去做八大，還說自己月收入10幾萬以上，更瞧不起原PO只是個月入60K的上班族，甚至嗆一句「你只能給我穩定生活，最基本在北市你能有一間30坪的房子嗎，你只能租房子住，要租多久」。



▲男網友PO出與前女友的對話截圖。（圖／翻攝自《爆怨2公社》） 女友覺得自己養不起她、給不了她想要的，在他身上看不到未來，所以想靠自己，倆人分開還是比較好。不過女友說的這些話，也傷透了原PO的心，難過表示「唉，我當初是不是不該支持她來台北的」？

貼文一出，網友紛紛留言安慰原PO，「你放生是正確的選擇，每個人想要的不同。既然她覺得她自己做八大可以得到更多她想要的那就讓她去吧！你只需要過好你往後的日子，好女人還很多～不要吃回頭草就好」、「這是她的選擇，好聚好散吧」、「還好一切還早！記得斷乾淨就好」、「放生吧！這不值得」、「等她有年紀後就後悔了」。（編輯：郭佩蓉）