11月後半大洗牌！好運「6生肖」排名曝光　第1名事業旺

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第六名、生肖豬
生肖屬豬的人在11月事業運勢平平，基本沒什麼好事發展，工作中偶爾出現一些意外，但也不是什麼大事情，只要妥善解決不會給屬豬人帶來什麼負面影響。但是屬豬人在這個月裡的工作態度並不是很端正，有些懈怠，甚至總想著投機取巧，這對於屬豬人在11月底最後15天的事業發展必然會有較大影響，所以一定要多加注意。
第五名、生肖羊
生肖屬羊的人在11月裡事業發展的起伏相對較大，雖然在這個月裡你們看似工作順利，但是時經常會出現一些意外，影響到你們的工作進度，甚至會因此而導致在工作上出現一些錯誤，導致遭到領導的批評，這對於你們的事業也會帶來一定不利影響，所以在工作中多加小心，對於你們11月底最後15天，事業發展會有很大幫助。
第四名、生肖鼠
生肖屬鼠的人在11月可旺盛屬鼠人的事業運勢，讓屬鼠人在工作中一帆風順，且能力超群，工作上偶爾還是會遇到一些麻煩，整體來看雖然會有意外發生，但不會給屬鼠人在11月底最後15天的事業發展造成太大影響。
第三名、生肖雞
生肖雞與屬猴人相似，對於屬雞人的事業運勢會有較大幫助，運勢起伏會比較大，所以即使是有此旺運之局，但屬雞人在11月底事業方面也可能會遇到一些不順，給屬雞人的事業發展造成一定不利影響，這也是屬雞人在11月底最後15天裡需要注意的重點內容。
第二名、生肖猴
生肖屬猴的人遇為土生申金之局，對於屬猴人的運勢會有較大幫助，而事業方面主要表現是屬猴人的事業順利，且工作狀態較好，整體而言，11月底最後15天，屬猴人雖然不一定能夠升職，但是因為工作效率較高，工作態度端正，所以很容易會受到領導的重視，進而讓屬猴人在11月底事業發展迅速。
第一名、生肖狗
生肖屬狗的人11月可提高屬狗人的工作能力，讓屬狗人工作順利，且有較好的工作態度，屬狗人在11月底最後15天，得貴人相助，從而使得事業發展更加迅速，所以屬狗人在11月底的事業運勢極佳，若屬狗人能夠把握機遇必能升職，得到更高的權利。（編輯：賴詠璿）