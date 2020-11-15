窮小子幸運中「16.8億」樂透！爽開豪車出門　下場悲劇了

不少人會有「樂透夢」，幻想自己某天可以一夜致富，可是擁有大量金錢後真能保證自己往後一路順遂嗎？英國有一名男子在23歲時幸運中了4500萬英鎊（約新台幣16.8億），讓他從窮小子一夕間變富翁，就此展開奢靡的生活。不過某天他開著豪車出門，卻撞上一對老夫妻，造成老奶奶當場身亡，而他也將在下個月18日接受審判。

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綜合外媒報導，這位英國男子馬特．托普漢姆（Matt Topham）在八年前與女友一起買了張彩券後，竟幸運中了歐洲樂透彩（Euromillions）大獎，當年的他僅23歲，還成為英國史上最年輕的頭獎得主。中獎後，他的人生就此轉變，倆人不斷花錢，他也接受培訓成為飛行員、賽車手，出手闊綽買了一棟豪宅，更買了多輛高級豪車、直升機，甚至將岳母工作的動物園買下作為禮物。

不過，看似美好的未來並沒有持續，他於去年聖誕節時開著豪車外出時，在北科克靈頓（North Cockerington）不慎撞上了另一輛老夫婦的轎車，導致75歲蕾勒（Mary Jane Regler）當場慘死，其78歲的丈夫則身負重傷，使親友相當悲痛、深受打擊。

而馬特也因此接受調查，不過卻有消息指稱他不願配合警方，態度還非常傲慢，他也在今年9月被指控以危險駕駛致人死亡、嚴重傷害，該案件將在下月18日進行審判。（編輯：郭佩蓉）