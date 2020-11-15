爽存1700萬！男猶豫「40歲可退休嗎」 網驚：少考慮一事
爽存1700萬！男猶豫「40歲可退休嗎」 網驚：少考慮一事
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-15 14:57:32
許多人找工作時，不外乎會將收入作為一大考量，希望得到優渥的薪資待遇，更盼望早早享有退休生活。近日就有網友在PTT八卦版提到，存款擁有1700萬，是否可以在40歲的時候退休？貼文立刻掀起熱議，卻引發網友們兩極看法。
原PO表示，自己現年35歲，薪水每月5萬元左右，住在家裡，一個月開銷約3萬元，幾個月前把家裡繼承的公寓賣掉了，還完自己的貸款之後，餘款大概還有1700萬左右，名下還有一台7年的golf汽車，不禁好奇詢問廣大鄉民「40歲能退休嗎？」貼文一出，隨即引發高度熱議，網友紛紛回應「明天就可以辭職了」、「可以了，一個月花4萬，花30年沒問題」、「你這個花費固定的話可以喔」、「移民去南部，省點花，可以」、「如果每年理財有10%，且不太會虧損，我覺得可以」、「看你要活多久，再活30年也許可以，要活40年不行」。不過，也有人認為「就算沒父母、小孩要養，算上物價漲幅，40歲2000萬其實還不太夠」、「沒有考慮到生大病時的花費，其實可能不夠」、「在沒有生病的情況下可以，但你無法保證未來也是如此」、「我覺得至少要3000，可以過得稍微自由些」、「存到3000萬再退」、「問題是你退休沒事啊」、「不用退休，找簡易沒壓力的工作頂著」。（編輯：賴詠璿）