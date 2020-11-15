謠傳公務員都很閒？她抖出「內幕」反駁：加班其實是常態
謠傳公務員都很閒？她抖出「內幕」反駁：加班其實是常態
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-15 16:19:40
許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，更有不少民眾為搶國家鐵飯碗，不斷力拚考上公務員。就有女網友在PTT八卦版提到，自己是一名公務員，常聽到大家說「公務員很閒、看新聞、看股票、泡茶，不用做事」，澄清現實狀況並非如此，並點出公務員當中的差異。
原PO表示，常看到大家在講說公務員很閒，大概是早上看新聞、看股票、泡茶，不用做事，但她在六都某業務單位工作，每天從早就開始很忙，基本上沒有什麼偷閒的時間，大概到7、8點辦公室都還會有六成以上的人還沒有下班。她指出「網路說公務員很閒的景象，本小妹從來沒有看過」，認為和大部分的私人公司相比，公務員其實沒有閒到哪裡去，「我是不相信每個人的工時都比公務員長，甚至我覺得應該不少工作還是比公務員清閒的」，不禁好奇詢問廣大鄉民「那為什麼台灣人會有公務員很閒的錯覺呢？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應：「或許是偏鄉單位＋待退老人才很閒吧」、「看單位，我之前那個辦公室忙，隔壁閒到發慌」、「舊人不做事、新血進來操到爆」、「公務員最大的問題就是錢差距太小，想做事做到死，跟不做事領差一點點，這種制度造就現在的公務員文化」。不過，也有網友表示，許多擔任公務員的，工作真的很忙碌，「年輕的忙翻」、「我公務員經常7點出門晚上10點回家，給妳參考」、「基層都很忙」、「一堆基層每天忙到不行」、「基層很忙，我朋友高考考上，晚上周末都在加班」。（編輯：賴詠璿）