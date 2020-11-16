高CP鐵板燒套餐力挽3成業績！肥美鴨肝、藍龍蝦一次嚐

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高CP鐵板燒套餐力挽3成業績！肥美鴨肝、藍龍蝦一次嚐

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-16 10:30:00

高CP鐵板燒套餐力挽3成業績！肥美鴨肝、藍龍蝦一次嚐
▲套餐一大亮點就是「ROUGIÉ BLACK鴨肝現刨當季新鮮松露」，入口即化的美味也成為搶客利器。（圖／記者黃仁杰攝）
百貨商場是美食品牌一級戰區，寸土寸金的信義區更是聚集許多高端料理品牌進駐，知名的老牌和牛鐵板燒繼9月推出集合高檔食材的料理長套餐後，在旗下位於信義微風的分店也比照辦理，同樣以近4成的食材成本設計出無菜單Omakase鐵板燒套餐，期望吸引百貨過路客。
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犇微風信義館位於微風信義百貨4樓，此次特別與熊本及北海道和牛牧場合作，以及全台最大活海鮮供應商配合每日直送，推出14道菜色鐵板燒套餐，定價2680元起，提供日本A5和牛、龍蝦及鮮活鮑魚等進口頂級食材，與品牌安和本館同步推出。
▲法國布列塔尼藍龍蝦搭配濃厚高湯，套餐CP值破表。（圖／記者黃仁杰攝）
▲法國布列塔尼藍龍蝦搭配濃厚高湯，套餐CP值破表。（圖／記者黃仁杰攝）
犇董事長楊欣表示，品牌在9月時在微風廣場推出全12道菜只要1380元加1成服務費，挑戰市場性價比最高的鐵板燒套餐，大受消費者好評，該店整體業績更是成長高達30%之多，此次的套餐撒下血本，近40%的食材成本讓顧客吃到真材實料，對比主打逛街過路客的微風信義，希望能締造業績佳績。

此次套餐一大亮點就是「ROUGIÉ BLACK鴨肝現刨當季新鮮松露」，選用法國知名品牌路其（Rougie）黑牌最高等級鴨肝，色澤純淨，主張飼育及增肥過程在尊重動物福祉的情況下進行，不含激素或抗生素，厚切2公分的鴨肝經鐵板嫩煎雙面上色，刨上法國當季新鮮黑松露，入口即化的美味也成為搶客利器。

另外，使用產自法國布列塔尼、平均200萬隻中才有1隻的藍龍蝦，搭配將大量新鮮大明蝦頭及藍龍蝦頭香烤後，放入烏骨雞雞湯底，加入蔬果、香料及白蘭地，慢熬48小時的濃湯中，將龍蝦鮮甜豐腴的滋味極其發揮。
▲低溫熟成18天的老饕肋眼眉牛排，每頭牛只能取得不到2%。（圖／記者黃仁杰攝）
▲低溫熟成18天的老饕肋眼眉牛排，每頭牛只能取得不到2%。（圖／記者黃仁杰攝）
牛肉料理則使用Prime等級老饕肋眼眉牛排，占全美國牛肉不到2％，使用牛肋眼上方眉狀的精華部位，平均每頭牛只能取得不到2%，油脂花紋分布均勻，以低溫熟成18天的方式，保存肉質嫩而多汁，搭配簡單的鹽與蒜片，吃得到牛肉原味。另外也可以加價500元升等選用熊本縣頂級品牌「和王」BMS10至11沙朗部位的「焰燒A5和牛厚切牛排5公分」，一嚐和牛的獨特風味。
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