高CP鐵板燒套餐力挽3成業績！肥美鴨肝、藍龍蝦一次嚐

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犇董事長楊欣表示，品牌在9月時在微風廣場推出全12道菜只要1380元加1成服務費，挑戰市場性價比最高的鐵板燒套餐，大受消費者好評，該店整體業績更是成長高達30%之多，此次的套餐撒下血本，近40%的食材成本讓顧客吃到真材實料，對比主打逛街過路客的微風信義，希望能締造業績佳績。
此次套餐一大亮點就是「ROUGIÉ BLACK鴨肝現刨當季新鮮松露」，選用法國知名品牌路其（Rougie）黑牌最高等級鴨肝，色澤純淨，主張飼育及增肥過程在尊重動物福祉的情況下進行，不含激素或抗生素，厚切2公分的鴨肝經鐵板嫩煎雙面上色，刨上法國當季新鮮黑松露，入口即化的美味也成為搶客利器。
另外，使用產自法國布列塔尼、平均200萬隻中才有1隻的藍龍蝦，搭配將大量新鮮大明蝦頭及藍龍蝦頭香烤後，放入烏骨雞雞湯底，加入蔬果、香料及白蘭地，慢熬48小時的濃湯中，將龍蝦鮮甜豐腴的滋味極其發揮。
牛肉料理則使用Prime等級老饕肋眼眉牛排，占全美國牛肉不到2％，使用牛肋眼上方眉狀的精華部位，平均每頭牛只能取得不到2%，油脂花紋分布均勻，以低溫熟成18天的方式，保存肉質嫩而多汁，搭配簡單的鹽與蒜片，吃得到牛肉原味。另外也可以加價500元升等選用熊本縣頂級品牌「和王」BMS10至11沙朗部位的「焰燒A5和牛厚切牛排5公分」，一嚐和牛的獨特風味。