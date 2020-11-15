被反鎖在家中！機靈男用「1招」神解決　網狂讚：好聰明

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被反鎖在家中！機靈男用「1招」神解決　網狂讚：好聰明

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-15 19:22:00

▲原PO被反鎖在家中，當下馬上叫外送，來幫忙拔鑰匙。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《UberEATS台灣》及《unsplash》 ）
▲原PO被反鎖在家中，當下馬上叫外送，來幫忙拔鑰匙。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《UberEATS台灣》及《unsplash》 ）
美食外送平台掀起熱潮，只需在家動動手指，就會有美食送上門，街頭巷尾都能看見許多外送員的身影。近日，就有網友分享，長輩忘記把鐵門上的鑰匙取下就關門，導致其他人被反鎖在家中，當下他想到叫外送，再請外送員幫忙開門，貼文也引起網友熱議。
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原PO在《UberEATS台灣》貼出一張截圖，只見他點了一份餐點，便跟外送員說「不好意思，待會要麻煩您送上二樓，幫我們取下鐵門的鑰匙，家中老人忘記拔鑰匙就關門，我們被反鎖在內無法外出」。
原PO指出，外送員一到，長輩講錯開門鑰匙的轉向，因此搞了快5分鐘才拔下，真的很感謝外送員，他也給出100元的小費，「耽誤到他一點時間，補貼他跑兩單的錢，如果是我自己跑這單，早就放下餐點走人了」。

▲貼心的原PO還付了100元小費，給這個善良的外送員。（圖／翻攝自《UberEATS台灣》
▲貼心的原PO還付了100元小費，給這個善良的外送員。（圖／翻攝自《UberEATS台灣》 ）
許多網友看到也紛紛回應，「聰明，被反鎖叫外送比叫鎖匠便宜」、「叫開鎖來會更貴，要是我接到這單還知道有小費應該會蠻開心」、「原PO蠻機靈的」、「聰明方法跟好外送員」、「這招真的很聰明欸」、「解鎖成就：受困客人」、「這外送員人也是非常好」、「下次上廁所沒衛生紙，也叫外送幫忙帶衛生紙過來」。
不過也有網友覺得，「屋內不能開鎖蠻危險 的，不小心誰出遠門、沒出門的家人不就餓死在裡面了」、「原PO家的門該換一下了吧」、「被反鎖在自己家，這我還是第一次聽到，原PO該換鎖囉」。（編輯：許智超）
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