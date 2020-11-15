發生一夜情被抓包！她曝「神觀念」狂嗆男友 台人全氣炸
發生一夜情被抓包！她曝「神觀念」狂嗆男友 台人全氣炸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-15 21:11:40
情侶交往總是會面臨到分手的課題，而有些人在分手之後無法好聚好散的原因，通常是因另一半劈腿而分開。近日，就有男網友抱怨，他有天發現女友跟別人「一夜情」，當下馬上質問女友，沒想到對方不但沒有深感內疚，還直接回嗆，讓他相當傻眼，貼文也引起網友熱議。
原PO在《靠北女友my girl》表示，有天發現女友跟別的男生發生「一夜情」，當下馬上跟她對質，但對方不但沒有任何愧疚，還直接回嗆「現在誰沒約X？你思想真是落後耶，老人家喔，你自己約不到，不能阻止我約啊」。原PO指出，聽到女友的回答，讓他非常傻眼，並說「原來不約X就是思想落後，就是不潮了」，貼文底下也有網友認為，「現在時代在變，我覺得還好吧」、「我可以肉體和心靈分開」、「可以約啊，但最重要的是要讓另一半知道並且同意才可以約」、「沒辦法滿足你女友是你要檢討」。不過還是有許多網友覺得，女友的行為太過分，觀念也很奇怪，連兩個人最基本的誠實都做不到，還談什麼感情，「這種我就分了，是她根本不在乎你的價值觀」、「有另一半還約真的很糟糕欸」、「刷新三觀⋯我傻眼」、「這太潮了，難怪我跟不上」、「這真的建議分手」。（編輯：許智超）