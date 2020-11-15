門口留鑰匙給小偷開！他曝「真正用途」暖炸 全場狂讚
門口留鑰匙給小偷開！他曝「真正用途」暖炸 全場狂讚
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-15 22:38:01
出門在外，總會擔心家中被小偷闖入，許多人都會上鎖並把鑰匙帶在身上，不過，加拿大有名男子卻把鑰匙放在家門口的地毯下，只要先開就可以看到，他也拍攝一部影片告訴大家他藏鑰匙的地方，而他說出這樣做的理由時，卻引起網友讚賞。
這名男子叫做亞歷克斯（Alex Biron），他最近上傳一段影片到《TikTok》，只見他拿著一把鑰匙表示「這把鑰匙就藏在我家門前的迎賓地毯下，位置相當明顯」，亞歷克斯接著提到，這塊區域的確有很多入室劫盜案件，而他放的這把鑰匙，每隔半年到一年，就會突然不見，這說明真的有人試圖進他家搶劫。亞歷克斯透露，其實放在地毯下的鑰匙，根本就不是他家的鑰匙，它並不能打開附近的任何東西，之所以會這樣做，是希望小偷看到後，好好反省自己，「從即將入屋搶劫的喜悅，到發現這把鑰匙根本打不開門的失望感，我希望這時候他能稍微反思一下，好好想想自己到底是在做什麼？自己的人生為何變成這樣？也許他就會因此改變了」。
亞歷克斯最後也向小偷喊話，「如果有任何拿走鑰匙的小偷看到這段影片，你可以看看鑰匙上的數字，那是溫哥華西區Vancity銀行的保險箱號碼，我在保險箱裡面放了一些錢、一本自救的勵志書，以及一個讓你能重新開始生活的機會，祝你好運！」許多網友也紛紛回應，「真是個暖男！用另類的方式在教育這些小偷們」、「太帥氣了，從容又不假道學的循循善誘」、「這招真是有趣又高明」、「散播愛，好讓人心動」、「看完有種莫名的感動」、「真的很暖」、「謝謝你，願意給這些小偷一個機會」。（編輯：許智超）