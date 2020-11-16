「個人化益生菌-精準化醫療時代的選擇」 解謎益生菌迷思
「個人化益生菌-精準化醫療時代的選擇」 解謎益生菌迷思
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-11-16 10:24:21
腸道擁有人體最大免疫器官或 人的第二大腦等稱號，為主宰人體生理與心理健康關鍵性的存在，近幾年市面上益生菌品牌與種類繁多，台灣整合醫學協會理事長呂春美醫師在她出版的「個人化益生菌-精準化醫療時代的選擇」 新書發表會中分享她個人多年使用益生菌的經驗，同時也分享已在人體上被證實的研究與成果。
呂春美表示，一般大眾認為益生菌大多治療過敏，但是腸道健康不僅是可以對抗過敏，甚至影響到代謝、自體免疫性疾病、衰老、甚至與癌症疾病息息相關，解謎讀者們對「益生菌」的迷思。「個人化益生菌-精準化醫療時代的選擇」 一書主編許庭源博士也是LP33研發人，許庭源長年致力於整合中西醫學，以沒有傷害，恢復身體自癒能力為核心價值，他所推動的益生菌革命不僅改變醫學的舊有觀念，也創造醫療更多的可能，近年來更致力於推廣精準「個人化益生菌」。許庭源表示，目前市面上的益生菌補充劑在腸道的定殖存在非常大的個體化差異與偶然性：對自身很好的益生菌產品可能在別人身上毫無益處。益生菌干預腸道菌群是利用生態平衡的道理，因此更需要精準化、個人化，才能達到四兩撥千斤的效果。「個人化益生菌-精準化醫療時代的選擇」 一書分為三部分：第一、二部分有腸道菌群和益生菌基礎知識的全面介紹，第三部分幫助讀者深入了解“個人化益生菌”。書籍最後也特別提供選購益生菌產品的小叮嚀，應用益生菌的十大誤區以及腸道菌群健康字量表等多項實用資訊，完整介紹益生菌在醫療、防預，保健的各種領域。