花園夜市零食妹「一包十元」叫賣！台南人怒揭黑幕：拒買
花園夜市零食妹「一包十元」叫賣！台南人怒揭黑幕：拒買
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 10:08:51
台南著名的「花園夜市」，不只在地人愛逛，不少觀光客到台南也是必去的景點之一，而近日就有網友分享自己假日前往花園夜市時，發現公廁外有一位年幼女童，坐在垃圾桶旁販售零食，讓該網友號召大家用「新台幣下架零食」，讓小妹妹早點回家休息，但卻意外釣出暗黑內幕。
原PO在「台南爆料公社」貼文指出「15日晚上行經花園夜市2號出口時，看到一個小妹妹在廁所外的垃圾桶旁邊，並坐在地上販售零食，一包才10元，很多人都在買，還有婦女問她『爸媽知不知情』，小妹妹僅回『都知道』，但是爸爸媽媽都在上班」這讓原PO心疼的號召大家一起用「新台幣幫忙下架零食，讓小妹妹早點回家休息」。不過，貼文一出，在地人紛紛跳出表示「曾經致電社會局報案，但是還是看到妹妹出來賣糖果」、「大東夜市也看過啊」、「聽說是小孩在賣，大人遠遠看等收錢」、「媽媽也在附近擺攤賣，我看那女生長大的」、「不是還有另一個賣棉花糖的弟弟，為了賣完都撐到半夜」、「她爸媽在別條帶另一個小孩在賣吧...不知道是不是一家人」。
另外，也有不少網友認為「真的要通報社會局....」、「生意太興隆，就是剝奪她的童年，我不會買」、「有問題的是她父母，別浪費大眾愛心」、「買了她反而要一直補貨，家長真的不OK....趕快通報社會局吧」、「拒買！真的愛心被濫用了，父母到底在搞什麼」。而原PO見在地人群起激憤，也出面緩頰「沒有要戰的意思，只是看到小妹妹向他道謝的眼神，覺得一包小零食多少錢都很值得」，但網友仍認為「販賣的東西只是同情心，父母上班的內容就是監督她上班，應該通報社會局來處理，小孩都沒成長環境了！」（編輯：張嘉哲）