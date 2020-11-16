逛好市多見「8層紅盒子」塞爆推車！網看半天：不用錢？
逛好市多見「8層紅盒子」塞爆推車！網看半天：不用錢？
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 10:48:10
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，即使進入賣場需先繳納年費會員，仍深受廣大消費者喜愛；近日，一名女網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，到賣場看到一輛推車載滿「鮮紅盒子」，湊近一看發現原來是特價品，忍不住驚呼「這是我看過最誇張的！」
原PO表示，她到好市多賣場購物時，無意間看見一輛推車，上下兩層分別載滿一款紅色的紙箱子，好奇上前一看才發現原來是即溶拿鐵咖啡，原價629元特價只要499元，一箱現省130元。畫面中可見，該民眾推車底下整齊排滿兩層紅色紙箱的即溶拿鐵咖啡，上方又再疊上6層，目測有數十箱，商品更是已經高到看不見推車主人，讓她不禁直呼「這是我看過最誇張的了，後來才發現今天有特價！」貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛笑稱「1車而已，我看過2車的」、「看半天才知道這是推車」、「是不用錢嗎哈哈哈哈哈」、「今天看到很多人鱈魚香絲也是整箱扛，嚇了一跳」、「今早去幫家人買4箱回來，一堆人一買都4～6箱，以前家人有特價時都才買2箱，今年一口氣買到4箱了」、「我也買了」；不過，也有網友表示「不好喝，什麼咖啡味都沒」、「我不行，你先買」、「會不會是代購的？」「說真的，雀巢那款雖然比較貴，但是真的比較好喝」、「比較喜歡二合一」。（編輯：賴詠璿）