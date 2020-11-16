200元買彩券竟中百萬！男領獎剩40萬 原因氣3年得憂鬱症
200元買彩券竟中百萬！男領獎剩40萬 原因氣3年得憂鬱症
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 10:33:20
每到過年時候，台彩總是會瘋狂加碼獎金，如常見的「春節百萬大紅包」，讓不少人過年時都會到彩券行買個幾張試試手氣，但近日卻有網友表示，自己在三年前購買大樂透彩券爽中100萬！但最後只拿到40萬元，讓他氣了三年，甚至還得憂鬱症。
原PO日前在「爆廢1公社」貼出一張中獎彩券表示，2017年1月25日，他趁著台彩過年加碼的期間，到彩券行以200元買了電腦選號4組，希望能夠中獎，沒想到其中有一組號碼6碼全對中「春節百萬大紅包」開出的號碼。這讓原PO開心的不得了，心情非常愉悅地衝去領獎，沒想到才領到40萬元，不是100萬元，原來，這組中獎的號碼也有另外一個人中，因此按照規定，兩個中獎人必須要平分其獎金，並且扣稅完後一人分得40萬元。該網友文末甚至表示「三年過去了，當時這件事情被搞得太生氣而得憂鬱症，中獎這組號碼的人，如果還有惻隱知心，請把40萬還給我，謝謝」。貼文一出，網友紛紛回應「都三年了...還在想啊」、「我姑姑中過4人均分的啦...從一百萬變成20萬，不就更哭」、「人家也不爽你中啊哈哈哈哈」、「他都沒怪你了…你還反過來怪他」、「人要知足，這是橫財啊...四十萬很佛了」、「有中就不錯了，又不是槓龜，不要貪心」、「你可以中人家也可以中啊哈哈哈，小事啦」。（編輯：張嘉哲）