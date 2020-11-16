丁怡銘辭官能止血？綠委：政院要實質檢討
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-16 10:53:22
行政院在上週四（12）的院會後記者會中指控北市某家知名牛肉麵店使用含有萊克多巴胺的牛肉，引發「牛肉麵之亂」，發言人丁怡銘於15日晚間請辭，並由行政院秘書長李孟諺兼任發言人職務。但丁怡銘辭官就真能止血？民進黨立委陳亭妃直言，行政院要確實進行實質檢討，才能真正止血。
陳亭妃認為，行政院可能因為沒有把所有資料查詢清楚，造成商家損害，不過風波延燒數日，丁怡銘也因此請辭，但她仍希望後續行政院要確實地進行實質檢討，到底在哪個環節出錯，導致一個發言人必須請辭止血，唯有深刻檢討才能真正止血。另外，也有輿論將矛頭指向做圖卡的行政院小編們。陳亭妃表示，牛肉麵風波跟小編做圖卡是兩個層面的問題，不能一竿子打翻一船人，認為做圖卡就是不對；行政院為了政策宣導能更方便、更直接的話，是正面的，也無可厚非，但若有錯誤資訊、攻擊性字眼，那確實要被檢討。民進黨立委沈發惠也在內政委員會的質詢中緩頰表示，立法委員程度不好，會要求行政院做簡單易懂的梗圖，這些都在所難免，但也強調行政院針對此事不要護短，該懲處就懲處。