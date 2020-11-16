牛肉麵店「陳老闆」沒傳簡訊？丁怡銘回應了！
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-16 11:45:48｜update2020-11-16 11:50:08
行政院發言人丁怡銘為「牛肉麵之亂」於昨（15）日辭官，今（16）日丁怡銘在臉書發文抒發心情，並透露事發後牛肉麵店的「陳老闆」還傳簡訊鼓勵他。但皇家傳承牛肉麵總經理、新海總店的負責人陳家斌則喊冤「簡訊不是他傳的」；丁怡銘解釋，傳簡訊給他的是皇家傳承的創始人。原來丁怡銘所說的這位「陳老闆」並非陳家斌，而是他的父親。
牛肉麵之亂爆發後，丁怡銘今天清晨首度在臉書發文、訴說心情。丁怡名表示，自己這輩子都沒有吃過牛肉，卻成為「牛肉麵行銷員」，很多好朋友在臉書上說腦波弱，放了各種牛肉麵照片。丁怡銘也透露，那天事後，牛肉麵的陳老闆一大早傳了簡訊給他鼓勵，讓他覺得為這個國家努力真好。陳老闆在簡訊表示，丁怡銘的無心之過，導致被斷章取義，讓他感到很難過，也邀請丁怡銘在事情過後，跟老婆一起再到店裡坐坐。
不過，丁怡銘發文後，陳家斌跳出來「打臉」丁怡銘，強調自己沒有傳任何簡訊給丁怡銘，也沒有任何聯繫。上禮拜有發一個聲明，他個人是皇家傳承唯一窗口，言論立場以他為主，各分店、同仁、店長，不應該被捲入這樣的爭議上，「剛剛簡訊看來不是我發，我聲明我也沒有跟丁怡銘有過聯繫或通電話。」對此，丁怡銘表示，打氣的簡訊是創始店的陳老闆傳的，受訪時講的陳老闆也是指重慶路老店的陳老闆，「前幾天與店家副總聯繫，會請部會全力幫忙店家申請台灣豬標章，也會找時間過去新海路總店與老闆用餐並致意。」