藍牙耳機超夯！男驚「超多人不買」 眾揭真實理由：太傷
藍牙耳機超夯！男驚「超多人不買」 眾揭真實理由：太傷
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 12:03:10
藍牙耳機近來刮起一陣炫風，不僅能聽音樂還能講電話，有別於以往耳機線「瘋狂打結」的情況，藍牙耳機成為許多人手機必備的配件，不過，近日就有網友討論「藍牙耳機這麼方便為何還是無法普及？」貼文引發熱議。
原PO在「3C電腦耳機二手買賣」貼文指出「目前個人是用A牌的藍牙耳機啦，我發現雖然路上很多人也都有買藍牙耳機，但是有線耳機還是大多數人，尤其在搭公車的時候，很多人都是有線耳機，但是藍牙現在這麼方便，想問有什麼原因會讓人有理由不買藍牙耳機？」貼文一出，網友紛紛回應「真的用過就回不去，看到有線耳機完全不感興趣」、「沒有線真的好用到不行」、「聽完回不去了啦」、「現在要我回到有線的我乾脆不要聽音樂」、「無線連線速度真的很快，一戴就聽」。不過，也有不少人點出不買的原因「我就還是有線，覺得價格太貴了，頂多兩年換一副成本太高」、「藍牙耳機頂多用個兩年，不可能每次都換這麼高價的，真的很傷錢包」、「耳機消耗品啊，很多人用一年多就壞了，你A牌每年都要花好幾千換喔？」、「買有保固的就算了，沒保固的一兩年電池就GG」、「有線路過用三年沒壞，而且藍牙容易不見，一不見錢包君離你而去」。（編輯：張嘉哲）