男喝珍奶都點無糖！網狂嗆「乾脆別喝」　老饕反曝神點法

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男喝珍奶都點無糖！網狂嗆「乾脆別喝」　老饕反曝神點法

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-16 12:48:45

珍奶
▲珍珠奶茶是不少人愛喝的手搖飲之一，其糖量選擇因人而異。（示意圖／達志影像／美聯社）
炎炎夏日，不少人都會想要來一杯手搖飲，其中台灣發跡的「珍珠奶茶」更是許多人的首選，但你都如何選擇「珍珠奶茶」的糖量呢？近日，就有網友討論「真的沒人喝無糖的珍珠奶茶嗎？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「我喝珍奶基本都無糖，要奶精，不過是我覺得現在太多珍珠都太甜，點微糖整杯甜到往生，喝久了覺得無糖比較好喝，口感問題不是健康問題，所以我說，真的沒人喝珍奶無糖的嗎？」
▲網友分享自己都會點珍奶無糖，詢問大家是否也會這樣點。（示意圖／取自爆廢公社臉書）
▲網友分享自己都會點珍奶無糖，詢問大家是否也會這樣點。（示意圖／取自爆廢公社臉書）
貼文一出，網友紛紛回應「珍奶點無糖乾脆別喝....」、「奶茶無糖不如不要喝」、「要喝手搖就別在那計較這些糖分了...」、「我姐也都喝無糖，超不懂，要喝珍奶還點無糖」、「要喝無糖的話，乾脆別加珍珠啦，珍珠熱量爆高的」、「點過一次，非常後悔，不如不要喝」。
不過，也有許多網友表示「無糖+1珍珠雖然有糖但也不到可以中和整杯飲料甜度，可以奶精改點鮮奶茶，牛奶也有甜味，剛剛好」、「無糖珍珠鮮奶茶+1，超好喝」、「要點無糖珍珠奶茶要改成鮮奶茶，牛奶的甜味才能進去」、「無糖紅茶鮮奶+珍珠最佳解」、「無糖就是要鮮奶茶加珍珠啦，不能奶精的，不然難喝到不行」。（編輯：張嘉哲）
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