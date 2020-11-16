男喝珍奶都點無糖！網狂嗆「乾脆別喝」 老饕反曝神點法
男喝珍奶都點無糖！網狂嗆「乾脆別喝」 老饕反曝神點法
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 12:48:45
炎炎夏日，不少人都會想要來一杯手搖飲，其中台灣發跡的「珍珠奶茶」更是許多人的首選，但你都如何選擇「珍珠奶茶」的糖量呢？近日，就有網友討論「真的沒人喝無糖的珍珠奶茶嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我喝珍奶基本都無糖，要奶精，不過是我覺得現在太多珍珠都太甜，點微糖整杯甜到往生，喝久了覺得無糖比較好喝，口感問題不是健康問題，所以我說，真的沒人喝珍奶無糖的嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「珍奶點無糖乾脆別喝....」、「奶茶無糖不如不要喝」、「要喝手搖就別在那計較這些糖分了...」、「我姐也都喝無糖，超不懂，要喝珍奶還點無糖」、「要喝無糖的話，乾脆別加珍珠啦，珍珠熱量爆高的」、「點過一次，非常後悔，不如不要喝」。不過，也有許多網友表示「無糖+1珍珠雖然有糖但也不到可以中和整杯飲料甜度，可以奶精改點鮮奶茶，牛奶也有甜味，剛剛好」、「無糖珍珠鮮奶茶+1，超好喝」、「要點無糖珍珠奶茶要改成鮮奶茶，牛奶的甜味才能進去」、「無糖紅茶鮮奶+珍珠最佳解」、「無糖就是要鮮奶茶加珍珠啦，不能奶精的，不然難喝到不行」。（編輯：張嘉哲）