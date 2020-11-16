「要不要去熊電」？10人有8個崩潰聽不懂　答案眾全愣了

台灣文化隨不同縣市變化，其中台灣的閩南語用詞，也在地域上有所差異，例如「香腸」的台語，在各地念法就不大相同。對此，就有網友分享自己常常跟友人說「要不要去熊電」，結果大概8成的人都聽不懂，沒想到答案曝光後，讓許多人超意外。

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原PO在「爆廢1公社」貼出照片指出「每次問大家要不要去『熊電』，10個人裡面至少會有8個人露出不解的神情，想請問這是不是只有南部人才知道有這個用法？這就是我家附近的『熊電』啊！」而不少網友一看照片後才知道，原來「熊電」的意思就是夜市。

▲網友解密熊電的意思就是「夜市」。（圖／翻攝花蓮東大門夜市臉書）

貼文一出，網友紛紛熱烈回應「南部人但沒聽過這用語....」、「熊電就是夜市啊」、「哇！北漂來台北後沒聽過熊電了，很懷念捏」、「是熊電沒錯，每次回外婆家都是這樣說」、「我也聽得懂哈哈哈，我媽都這樣說」、「現在很少人說了吧，至少北部真的沒聽到過」、「現在都講『亞騎啊』比較多吧」、「第一次聽到這種講法耶！長知識」、「竟然是夜市，超意外的哈哈」。

事實上，台灣的台語用詞，有些受到日文的影響，比如說「脫拉庫」、「熊電」都是，而「熊電」它是日文「商展」的台式發音，原本是指攤販固定擺攤的市集，在裡面可以找到各式商品，因此以商展稱呼，後來因為這類型的商展逐漸變成在晚間營業，同時以販售食物為主，逐漸以大家耳熟能詳的「夜市」取代過去的「商展」。（編輯：張嘉哲）