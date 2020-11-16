男友＆青梅竹馬「半夜談心」能接受？他提一例證狂打臉

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男友＆青梅竹馬「半夜談心」能接受？他提一例證狂打臉

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-16 14:03:27

▲能接受男友和青梅竹馬談心到三更半夜？貼文立刻引發全場熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲能接受男友和青梅竹馬談心到三更半夜？貼文立刻引發全場熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，才能確認兩人是否能攜手走向婚姻。不過，近日一名網友在臉書社團《戀愛公社》提到，若男友單獨和青梅竹馬單獨出門，談心談到三更半夜，大家能夠接受嗎？並提出「一例證」推翻純友誼說法，貼文立刻引發全場熱議。
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原PO表示「如果妳的男朋友，會跟青梅竹馬單獨出去，有心事會跟她講到三更半夜，妳可以接受嗎？」反問「如果不能接受，那為什麼女生喜歡大仁哥？難道都以為自己是程又青？」
貼文一出，隨即引發高度熱議，有網友指出其實很多人都搞錯了，強調「女生其實大部分都選擇忽略一個事實，打從一開始，他跟程又青就不是純友誼了！因為李大仁暗戀她那麼多年，只是不敢表白罷了」，這一段簡短分析立刻被全場讚翻，更有網友質疑「說不定男朋友是大仁哥，喜歡程又青（青梅竹馬），我沒看那片，但大概知道劇情，心裡有別人就不該跟別人交往」。

▲能接受男友和青梅竹馬談心到三更半夜？貼文立刻引發全場熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲能接受男友和青梅竹馬談心到三更半夜？貼文立刻引發全場熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
大多網友認為「當然不行啊」、「避嫌是基本的，而且程又青跟李大仁根本就不是單純的友誼，最後還不是結婚了！」「是好朋友的話，更要避嫌」、「無論認識多久，交情多好，避嫌不單單只是一種基本行為，更是對感情和另一半的尊重」、「視情況的主動避嫌是對另一半的尊重」；不過，也有部分網友表示「如果他們是在我出現之前就認識的青梅竹馬，我個人是可以接受」、「其實我會接受欸，我身邊都是異性朋友，所以我也不覺得對方跟異性出去會怎樣」。

事實上，2011年的台灣偶像劇《我可能不會愛你》中，女主角程又青（林依晨飾）和男主角李大仁（陳柏霖飾）兩人是青梅竹馬，原先是不對盤的男女，卻陰錯陽差一直在一起，李大仁喜歡上程又青，又害怕失去這個朋友而遲遲沒有告白，還對程又青說出「我可能不會愛你」，不過最後卻是兩人在一起的圓滿大結局。（編輯：賴詠璿）
▲2011年夯劇《我可能不會愛你》劇照。（圖／翻攝自網路）
▲2011年夯劇《我可能不會愛你》劇照。（圖／翻攝自網路）
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