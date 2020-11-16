丁怡銘被檢舉發布食安假訊息！徐國勇：沒什麼不敢辦
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-16 15:06:40｜update2020-11-16 15:25:29
行政院發言人丁怡銘日前烏龍點名北市牛肉麵冠軍店家用含萊克多巴胺美牛，引發軒然大波。儘管丁怡銘昨（15）日晚間已請辭獲准，但是後續仍餘波盪漾。民眾向北市警局檢舉丁散佈假訊息，藍營北市議員也按鈴告發丁怡銘涉嫌違反食品安全衛生管理法。針對丁怡銘遭民眾檢舉，內政部長徐國勇今（16）日表示，沒有什麼不敢辦。
立院內政委員會今日下午審理內政部預算，會前媒體詢問丁怡銘被民眾檢舉散佈假訊息一事，刑事局說不涉及假訊息不偵辦？徐國勇表示，有網民到內政部來檢舉，所以我們將案件轉往刑事局處理，所以等於警察單位有受理，刑事局辦理案件有一定獨立性與專業，我們也不能干預。根據他們的專業做出判斷，我們給予尊重，大家若有意見可以再提出來，我想警察單位會斟酌大家的意見。媒體追問是不是不敢辦？徐國勇說，「沒有什麼不敢辦！」警察跟檢察官辦案都是一樣，檢警調都是一體，處理案件都是按照證據依法辦理。媒體進一步追問刑事局沒偵辦，可是台北市警局有辦？徐國勇則是快步進入委員會不願回答。12日行政院會後記者會，丁怡銘回應台北市長柯文哲提出萊豬爭議時表示，台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛，副市長黃珊珊還去頒獎。不過，店家出示「未檢出」萊克多巴胺的證明，引發一連串爭議。儘管已獲得店家原諒，丁怡銘昨天仍向行政院長蘇貞昌請辭獲准。