又有理專監守自盜　黃天牧罕見動怒喊「深惡痛絕」

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這件事直到客戶發覺帳務匯款異常，向銀行反映後才被踢爆，目前全案由檢調單位介入調查中。台新也對外發表聲明提到，該案經客户反應立即徹查並發現理專涉嫌挪用客户帳戶資金，隨即發出重大偶發事件通報主管機關，並已報請檢警偵辦。強調本案如有損及客戶權益，將負責保障客戶權益，對涉案同仁，將依法究辦，絕不寬怠。
事實上，理專盜領客戶存款時不時登上版面，之前像是彰化銀行、永豐銀行、玉山銀行都有理專Ａ錢的事件發生，總計金管會今年已開罰3600萬元。而這10年間金管會共裁罰35件，共裁罰1.69億元，涉案銀行22家，而開罰金額還不包含今年爆發的玉山銀行及台新銀行理專監守自盜弊案。
為此，金管會主委黃天牧今日出席立院，台下接受媒體訪問時罕見兩次動怒，對該不法行為感到「深惡痛絕」。他說，金管會絕對不會只有罰款，早上與銀行局張局長討論公司治理評鑑，像銀行如果有發生類似這種案件，絕對都要扣分，非罰款部分，只要有助於建立一個誠信的經營文化，金管會都會思考。
事實上，為了防範理專不法行為，金管會去年就通過「銀行理財專員挪用客戶款項防範措施」自律規範，包括銀行不定期抽查理財專員辦公處、禁止理專與客戶有任何金錢往來、理專的休假期間執行內部查核等10大項目的「理專十誡」，並預計各銀行從2021年首季開始內部自我查核。但黃天牧今日強調，金管會會提前檢視，不會等到明年，且會立即通盤檢討，絕不能讓相關事件再次發生。