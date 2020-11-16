出嫁不丟扇子！霸氣新娘改「扛冷氣機」 眾笑瘋：新郎GG
出嫁不丟扇子！霸氣新娘改「扛冷氣機」 眾笑瘋：新郎GG
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 16:08:32
在傳統台灣婚禮當中，女方在準備離開家裡時，都會向著窗外丟出一把扇子，象徵將新娘不好的習慣跟脾氣留在娘家，而近日嘉義一位知名洪姓攝影師卻拍下新娘離別之前丟的不是扇子，而是冷氣機，照片一出引發網友熱議。
洪姓攝影師在臉書貼文指出「傳統習俗新娘將手中扇子丟下，這個動作即台語『放性地』（放下脾氣）之意，但今天是丟冷氣機」只見照片中，新娘準備離開娘家，一台冷氣機就卡在車窗邊準備向外拋，體積大到連新娘跟新娘的面貌都沒看到。貼文一出，網友紛紛回應「丟扇子就把不好習慣跟脾氣，那這個丟冷氣，脾氣可見很大XD」、「小時後我媽都開玩笑說你個性這麼差，以後要丟冷氣，幾年後真的有人丟了哈哈」、「希望新娘放掉冷漠冷淡冷酷的脾氣」、「這新娘脾氣很大唷XD」、「脾氣也太大....男方以後沒好日子了」、「這新娘是否壞脾氣啦哈哈」、「第一次看到有人丟冷氣，快笑死了啦」、「笑死，新郎GG請保重XD」。而就在網友笑說「新娘因為脾氣大才要丟冷氣」時，有新娘的同事出面表示「我們醫院的護理師要嫁給冷氣電器行的公子，我同事今天有去當伴郎」這才知道原來這位新娘要嫁給家裡從事電器行業的新郎，道別娘家的方式逗趣又有創意，意外在網路上成為話題，而洪年宏攝影師也貼出合照證實此事，一同分享新人喜悅。（編輯：張嘉哲）