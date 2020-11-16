網購業者倒賠也要「5星評價」！眾揭暗黑內幕：生路會斷
網購業者倒賠也要「5星評價」！眾揭暗黑內幕：生路會斷
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 16:20:05
網路購物已經成為不少人的日常習慣，其中更有許多網購平台都設有評價區域，讓消費者能夠參考過去購買者的使用體驗。就有一名買家抱怨，自己收到商品後，覺得品質差所以沒給「五星評價」，沒想到賣家就開始私訊求她改評價，整個對話過程也掀起討論。
一名女網友在臉書《抱怨2公社》發文提到，自己網購了商品，收到貨後覺得品質不佳，便給出低於5星的評價，沒想到過了不久後，賣家就傳來私訊，要她撤回評價，並表示願意全額退費並退貨，但若不願意撤回評價，退貨運費則要原PO自己出。原PO看完這個要求後便反問，「我不懂耶，不喜歡就不喜歡，一定要給五星？你們這麼經不起評論還要來威脅買家？」賣家又回應，「公司非常在意每個評價，您拆了我們可以破例讓您退貨，只要您幫我們修改評價為五顆星」。整個過程曝光後也掀起熱烈討論，不少人紛紛感嘆，「真的覺得評價真的被濫用，憑什麼都一定要給五星」、「不得不說很多人是看星星在買東西的，妳給她低星跟斷她生路差不多」、「上次評4星、被賣家啪啪罵，說會影響他們弄什麼優質賣家的什麼東西」、、「還遇過說可以退錢，東西不用寄回去，只要把評價改五星，我根本不理他，還把他封鎖了」、「X皮真是不比X寶，評價不給五星就會被警告」、「建議真的東西爛就不要給五星，不然真的會害到下一個信以為真的消費者」。（編輯：潘毅）