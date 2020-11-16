邀請川普卸任後訪台？外交部：目前未規劃、未與美方討論

美國總統大選大致底定，由民主黨候選人拜登勝出。在野黨立委關切，若美國總統川普卸任前宣布訪問台灣，外交部態度為何？外交部今（16）日表示，洽邀美國高層官員訪台向來是政府重要外交工作，但是目前沒有邀請川普訪台的相關規劃。

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立院外交及國防委員會今日上午邀請外交部、經濟部、行政院經貿談判辦公室、衛生福利部、行政院農業委員會報告「美國大選後台美經貿關係之走向」，並備質詢。外交部長吳釗燮請假，由政務次長曾厚仁代為專案報告並備詢。

國民黨立委曾銘宗詢問，川普將要卸任，若川普卸任前與現任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布訪台、美方宣布與中華民國建交、美國軍艦停靠台灣港口，外交部態度為何？曾厚仁起初表示不願回答這類「假設性」問題，但是後來對以上問題均回應表示，歡迎相關作為，沒有理由拒絕。

委員會結束後，外交部發布新聞稿指出，洽邀美國政府高層官員訪問台灣或安全合作，向來是政府重要外交工作，但諸如邀請川普、蓬佩奧卸任前訪台，或美國軍艦靠港等假設性議題，外交部目前並沒有相關規劃，也未曾與美方討論。外交部強調，政府一向與美方保持密切順暢溝通，未來將持續秉持互信、互惠及互利原則，穩健深化台美雙方在各領域的合作夥伴關係。