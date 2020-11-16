1.5衛是啥怪格局？男驚「台灣開始流行」 眾曝實用內幕
1.5衛是啥怪格局？男驚「台灣開始流行」 眾曝實用內幕
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 16:59:31｜update2020-11-16 17:03:26
台灣近年來房價仍不斷上漲，也讓不少有購屋意願的民眾，開始往小坪數的建案去考慮。就有一位網友發現，近期越來越多建案開始標榜「1.5衛」，讓他不禁開始疑惑為何會有這現象？貼文下方立刻有內行解釋背後原因。
一名網友在PTT上提到，「觀察到最近越來越多建案標榜『1.5衛』，1衛就1衛，2衛就2衛，除了1.5外還有1.3衛的？奇怪，房子好好蓋不好嗎？這格局將來出租，只有馬桶要租給誰？」貼文曝光立刻有內行人跳出解釋，「1.5衛的設計是以家庭為考量，當兩房的坪數有限，就有1.5衛的必要性，不會占據太多空間，多一個馬桶又不用排隊搶上一間廁所」、「多個馬桶好啊！免得有人在洗澡，自己不能上廁所」、「小坪數專屬，日本很多這種格局，很適合小家庭」。但也有人提到「市場上幾乎還是兩房一衛為主流」、「目前建商寧願把0.5衛的空間加在臥室裡，看起來賣相比較好」。（編輯：潘毅）