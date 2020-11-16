這款名字誰敢取！算命師「超鬧名冊」曝光　媽笑翻：多餓

不少家庭會在新生兒出生後，特地花錢請算命師替孩子取名，希望能透過名字避開災厄，再從算命師提供的名冊當中挑選喜歡的、順眼的字來決定。而最近有名新手父母從算命師手中接下名冊後，唸了幾個名字後卻忍不住笑翻，除了用字實在過於生僻外，就連唸起來都有特殊諧音，連新手媽都笑翻喊「笑到我剖腹的傷口痛！」。

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這名媽媽在臉書社團《爆怨2公社》發文吐槽算命老師的「取名建議」，「那些算命取名字的是不是都用同樣的範本？搞一些生僻字，然後結論就是算字數，這樣大家都差不多名字了吧？這些字就算隨意組合，我也選不出一個好聽的名字阿」。

仔細一看這張名冊，新生兒的姓氏是「張」，但名字的選項排列卻讓人匪夷所思。有許多包含了生僻字的「嫘、孋、惢」外，還有許多唸起來特別詭異的諧音，像是「姬菇（嘰咕）」、「娟菁（捐精）」、「茱媞（豬蹄）」、「凊甄（清蒸）」、「員菊（圓橘）」、「媜祩（珍珠）」，就連原PO也苦惱的大喊「這些名字很鬧，不會考慮...就算組合排列也很難選」。

▲許多建議名字不但生僻難寫，更有唸起來超詭異的諧音名！（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

不過雖然苦惱新生寶寶的名字，看完這些選項後，原PO和老公也笑翻了，「拿出來大家一起娛樂，笑到我剖腹的傷口都痛了」，網友們看完也跟著對算命老師的品味感到疑惑「這些名字連古代人也不會想用吧」、「裡面滿多蔬菜水果肉類名字，這位命名師應該很餓」、「建議改為張紅燒或張悶煮」、「我想知道你是不是沒付錢？」。（編輯：楊智傑）