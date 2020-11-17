房市／台中捷運將通車　沿線僅存的1字頭在北屯這站

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房市／台中捷運將通車　沿線僅存的1字頭在北屯這站

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-11-17 08:00:00

G0特區
▲G0特區周邊以預售屋為主。（圖／NOWnews資料照片）
信義房屋統計今年1至9月台中捷運綠線各站點周邊住宅均價，起訖站點北屯總站，平均房價為19.77萬元，是全線唯一均價尚未破2字頭的站點。房市專家提醒，站點旁的重劃區新推案價格已站上2字頭，唯附近舊市區中古屋還找得到1字頭。
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信義房屋文心昌平店店長謝明哲強調，以G0北屯總站來說，受惠於捷運、COSTCO二店等重大建設議題，加上本身鄰近台74線重要幹道，又是新興重劃區，使房價水漲船高，目前新推案開價早就在每坪24至26萬以上，已無1字頭的行情，只不過因是預售屋為主，現在從實價登錄上還看不出來。
若要在周邊找到1字頭物件，根據今年第二季的實價登錄資料顯示，G0北屯總站方圓1公里內，需往頭家厝火車站一帶舊市區才有機會。謝明哲表示，預算考量下，的確有買方會選擇離捷運站較稍遠一些的舊市區，當地屋齡20多年大樓均價16至20萬間，等於仍能在千萬內買到電梯3房。

房價僅高於北屯總站，則為高鐵站，是全線最親民的兩站點。住商不動產台中高鐵加盟店店長梁永豐表示，正高鐵特區新推案今年初之前還有少數1字頭，但隨土地越來越貴，加上將成為三鐵共構車站，且疫情趨緩後買氣提升，使目前開價、成交價都已在2字頭以上，交屋後就會反應在實價登錄上，少數屋齡10年內新古屋均價約在18、19萬，也已接近2字頭。不過，若是往舊市區如明道中學、啤酒廠方向，屋齡20多年中古屋，仍能找到每坪15萬左右價格，由於與新屋差價頗大，仍受不少預算有限購屋族的青睞。
梁永豐也說，近期包括台中高鐵站周邊，台中市房市的詢問度、買氣都很強，以高鐵站周邊來說，吸引追求交通便利、房價相對市中心親民的自住客購屋，可就近到台中軟體園區、彰化或是台74線有行經的區域上班，也有外地公司在高鐵站一帶購置2、3房大樓產品，作為員工出差、南來北往時的宿舍。
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