男月入15萬！無業女友狂嫌「沒房沒車」 眾懇求：別放生
男月入15萬！無業女友狂嫌「沒房沒車」 眾懇求：別放生
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 20:53:51
有了穩定的收入就能有更好的生活品質，因此月薪的多寡絕對是多數人最在乎的事。不過就以一名男網友表示，目前月入高達15萬，稱得上高標，卻仍被女友嫌棄沒房沒車，「背後原因」曝光後，更讓不少人懇求「別放生此怪物級女友出來害人」。
一名男網友在臉書《靠北女友my girl》提到，「28歲的時候我月薪8萬，現在30歲了，月薪在15萬上下，但女友還天天嫌棄我沒車、沒房」，他隨後解釋背後原因，「房子好的頭期款不夠，不好的妳（女友）又看不上，囉哩八嗦什麼？車子我要買了，又說用不到浪費錢」，指控「要與不要」都是女友在講。原PO又氣憤指控，女方目前沒工作上班，卻天天羨慕同學已經買房生小孩，「現在這個時代幾乎都雙薪家庭，妳同學不羨慕妳不用上班？妳還不知足？」，並表示目前已經無法抑制怒火，決定放生這段感情。誇張的過程曝光立即掀起討論，不少人也紛紛懇求，「感謝大德為民除害～千萬別放生」、「30了別放生了」、「你要專一啊，千萬別放生」、「別放生此怪物級女友出來害人」；但也有人質疑「一個月15萬還沒頭期自己要檢討」、「月薪15萬，還有閒工夫PO文，對象隨便找都有」。（編輯：潘毅）