雞鼠同籠？女驚見招財箱出現「呆萌巨鼠」秒愣：來咬錢嗎

開運小物或招財方法不論是否有效，人們都會想嘗試看看，或放在家中當作吉祥物，例如招財貓、金蟾蜍等等，但你有看過現實版的「咬錢鼠」嗎？近日有一名女網友在家裡放了祈福招財金雞，沒想到竟然有一隻「呆鼠」誤闖透明盒子罩住的金雞盒子內，這個「雞鼠同籠」的窘境就讓女網友不知該如何是好，更掀起了網友討論。

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該名女網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出2張照片，只見網友家中的一個透明盒罩內，除了擺放了祈福招財的金雞及金蛋外，還投滿了許多50元硬幣，本來只是當作桌上的擺飾，沒想到卻被一隻比金雞還要大的老鼠鑽入，形成雞鼠同籠的畫面，讓原PO相當頭痛。

▲畫面曝光也讓不少網友好奇，到底老鼠怎麼鑽進去的！（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

看到整隻老鼠趴坐在招財的金雞上，原PO連忙發文求助「請問現在該怎麼處理？」，同時也回應網友提問，補充表示盒子前方有開一個洞，老鼠應該是從那裡爬進去的，但卻不知道該怎麼從金雞盒內出來。

不少網友看到這個逗趣的畫面，紛紛留言笑說「香火不能斷，直接供奉起來」、「抱回紫南宮還願」、「咬錢鼠，快養起來」、「好肥！其實滿可愛的」、「一直想要當錢鼠的米奇，今天牠的願望完成了」、「鼠來寶！放音樂給他跳舞」、「肯定雞需要找伴陪」、「鼠年快過完了，我建議再等等」。（編輯：楊智傑）