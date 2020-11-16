想喝飲料卻失手！他「撕掉發票」下秒崩潰：真是用心良苦

外送服務讓不少人的生活便利許多，台灣有不少手搖店會提供外送，也會和美食外送服務平台合作，而為了保險起見，這些飲料店的店員們會特意將發票貼在飲料杯上，以防送餐過程中飛走遺失。近日有網友就點了外送飲料，沒想到卻因為順手撕下了發票引發慘劇，畫面曝光讓網友全看傻了。

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原PO昨（15）日在社群論壇《Dcard》上貼文指出，自己透過外送平台點了杯60元的手搖飲料，正想要在車上喝時，看見發票被店員貼在飲料杯的封膜上，於是打算順手將發票撕下，沒想到因為店員貼的太穩太牢，不只發票就連杯口封膜也失手扯了下來，讓他傻眼表示這樣的發票「真的母湯」。

▲原PO貼出失手「錯殺無辜」的畫面，讓不少網有笑翻。（圖／翻攝自《Dcard》）

悲劇畫面曝光後，有不少網友被逗樂不斷留言回應「那個…我看到直接笑到飲料噴出來」、「也太穩，笑死」、「如果此時害我的車上濕掉，我一定會生氣」、「是跟紙杯也有關係嗎？如果是塑膠杯的話，感覺不會那麼容易就被撕掉，不過還是很好笑」、「這發票超穩」、「我比較好奇膠帶哪裡買的」。

不過，也有網友另外開玩笑的表示，其實該間手搖杯店員是「提倡環保」特地黏的如此牢固「為了讓我們不用吸管，飲料店用心良苦」、「不用吸管好棒，但我笑翻了」、「強迫你不用吸管，環保好店家」、「還是說原本就封膜失敗 用發票上的膠帶掩飾」、「下次記得提醒別再貼封口了」。（編輯：楊智傑）