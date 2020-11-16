88歲翁立遺囑！「千萬房產」給水果攤小販 辛酸內幕曝光
88歲翁立遺囑！「千萬房產」給水果攤小販 辛酸內幕曝光
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 22:52:03
人一生終會遇到生老病死，多數有錢人也會在生前立遺囑，避免子孫爭產不止。在中國大陸就有一名88歲老翁在遺囑中寫下，自己若過世「千萬房產」要全給住在附近的水果攤小販，辛酸的背後原因也曝光。
綜合陸媒報導，住在上海的88歲馬姓老翁，是位退休工人，妻子在幾年前去世，患有精神疾病的兒子也在不久前猝逝，身旁至親都已不在人世，僅剩他孤單一人。不過馬老翁名下還有約3百萬人民幣（約新台幣1300萬）的房產，有些遠親、街訪鄰居聽聞此消息，紛紛開始動起歪腦筋，紛紛來訊關心馬老翁，甚至要他早點寫下遺囑，希望自己能分得一杯羹。
親友的這些舉動讓馬老翁不堪其擾，最終更決定將房子送給毫無血緣關係的樓下水果攤游老闆。原來是過去馬老翁就時常到水果攤串門子，與游老闆的小孩互動，更把他們當自己的孫子。
游老闆也是有情義之人，時常關心馬老翁，更在某次後者在家中摔倒，也是游老闆發現後緊急將他送醫救治，住院期間也只有游老闆帶著小孩前來探望，其他親友連個人影都沒出現。出院後的馬老翁，身體雖然康復但行動力已經大不如前，便決定請小游一家人一起住到家中，更決定將房產留給小游，還前往公證處辦理「意定監護」，將晚年的生活、遺產都託付給小游，獲得法律上效力，更讓出一張嘴的親戚們只能乾瞪眼。（編輯：潘毅）